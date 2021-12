Oppsiktsvekkende funn nær Gjellestadskipet

Arkeologer fra NIKU har ved hjelp av georadar oppdaget et 60 meter langt langhus. Flere andre bygninger og graver er også funnet.

– Det som er spesielt med dette huset her, er størrelsen. Vi har funnet mange hus fra jernalder tidligere, men dette er så mye som 60 meter i lengden. Og det er et av de aller største vi har funnet i Norge så langt, sier Knut Paasche, arkeolog og forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

STORT FUNN: Under Knut Paasches skygge ligger restene av et 60 meter langt langhus fre jernalderen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Gjennom høsten har arkeologer fra NIKU undersøkt området rundt Gjellestad i Halden. Funnene er gjort i samme område som Gjellestadskipet, vikingskipet som ble oppdaget i 2018. Da utgravingene av skipet startet i juni i fjor, var det første gang en vikingskipsgrav ble åpnet siden Osebergskipet i 1904.

Huset som nå er funnet, vekker oppsikt blant arkeologene. Det er nær 60 meter langt og 15 meter bredt. Eller omtrent like stort som fem gjennomsnittlige eneboliger til sammen.

Maktsenter i jernalder og vikingtid

Arkeologene ved NIKU vet ennå ikke hvem som har holdt til i det store huset, eller når det ble bygget. De mener imidlertid det må dreie seg om mer enn et simpelt bolighus for bonden og hans familie.

LEDET FELTARBEIDET: Lars Gustavsen synes de nye funnene virker lovende for videre undersøkelser. Foto: Jorid Martinsen / NIKU

– Det kan ha vært en slags hall hvor man har hatt forsamlinger, møter, tatt avgjørelser, og kanskje et sted hvor man har hatt rituelle fester, sier Lars Gustavsen ved NIKU.

Gustavsen har ledet feltarbeidet for undersøkelsene som har resultert i de nye funnene.

I tillegg til langhuset er det funnet fire andre hus på 15-30 meter, samt flere graver.

Sammen med Gjellestadskipet er de nye funnene med på å bekrefte forskernes teorier om at Gjellestad var et maktsenter i jernalder og vikingtid.

Skal undersøke større områder

Funnene er gjort i forbindelse med forskningsprosjekt Viking Nativity. Gjennom de neste tre årene skal arkeologer, forskere og vikingtideksperter kartlegge et enda større område rundt Gjellestadskipet.

I første omgang er det ikke meningen at langhuset og øvrige hus skal graves opp. Det viktigste for arkeologene på dette stadiet er å hente ut dateringsprøver.

Til venstre i animasjonen under, ser man konturene av det 60 meter lange langhuset. Til høyre kan man se en bosettingsplass med fire til fem mindre langhus.

– Vi ønsker å skriver en mye bredere historie. Finne ut hvem som bodde her, i hvilke tidsperioder, hvor gårdene lå, hvordan forholdet er mellom gravfeltene og disse boligene, og den aktiviteten som har vært her gjennom hele jernalderen, sier Paasche.

Flere kvadratkilometer skal nå undersøkes videre med georadar. Og forventningene er store.

– Det spennende, som vi jo håper på, er om vi kan finne en handelsplass eller et tettsted eller noe bylignende som en del av dette sentralstedet. Det ville vært utrolig spennende, avslutter Paasche.