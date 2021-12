Gutt siktet for å ha drept fire elever – nå er foreldrene siktet for uaktsomt drap

Fire elever ble drept i skyteepisoden som fant sted tirsdag på en skole i byen Oxford, Michigan. Onsdag døde en fjerde elev av skadene han pådro seg.

Den mistenkte 15 år gamle gjerningspersonen åpnet ild og skjøt rundt seg før han ble konfrontert av politiet og pågrepet. Han er siktet for drap og terrorisme.

Nå er foreldrene også siktet for uaktsomt drap.

– Foreldrene var de eneste individene i posisjon til å skaffe våpen, sier statsadvokat Karen D. McDonald, ifølge Sky News.

15-åringens far hadde kjøpt det halvautomatiske våpenet som sønnen brukte i skoleskytingen i byen Oxford tirsdag.

– Siktelsene har til hensikt å holde enkeltpersonene som bidro til denne tragedien, ansvarlige, og også sende et budskap om at våpeneiere har et ansvar, sier aktor Karen McDonald.

KLEMMER: En politimann klemmer familiemedlemmene til en elev på parkeringsplassen til skolen i etterkant av skytingen. Foto: Paul Sancya / AP

Nekter straffskyld

I et innledende rettsmøte kom det fram at 15-åringen skal ha tatt opp en video kvelden før skytingen, hvor han snakket om å drepe medelever.

– Det er en haug av digitale bevis. Videoer, innlegg i sosiale medier, alt som er mulig av slike bevis fins, sa hun.

15-åringen nekter straffskyld.

Varte i fem minutter

Skytingen skal ha vart i rundt fem minutter. Det var seks elever og en lærer som ble skadd.

Politiet opplyste tirsdag at mistenkte ikke samarbeidet. De undersøker tenåringens telefon og sosiale medier, samt sikrer video fra overvåkingskameraer.

De fire drepte er identifisert som Tate Myre (16) , Hana St. Juliana (14), Madisyn Baldwin (17) og Justin Shilling (17).