18-åringen skrek av smerte – ut på båre

Romania - Iran 39-11 (20-3)

Oana Bors ble liggende på gulvet og skrike av smerte etter å ha satt inn 13-2-scoringen for Romania mot Iran 18 minutter inn i kampen.

Høyrebeinet til den rumenske 18-åringen sviktet under henne da hun skulle lande. Hun så ut til å være i store smerter.

Bors ble etter hvert lagt på båret og fraktet av banen. På vei ut ble det lagt is på kneet til tenåringen.

UT PÅ BÅRE: Oana Bors var i store smerter. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Romania og Iran er i samme VM-gruppe som Norge, som møter Kasakhstan senere fredag kveld. Romania vant 39-11 over Iran.

Iran skrev seg inn i historiebøkene da de for første gang er med i et verdensmesterskap. Etter fire minutter satte debutantene inn sitt første mål og fikk applaus fra publikum.

– Jeg var veldig nervøs før kampen, men jeg er veldig glad fordi dette var den første kampen. Jeg var spent på følelsene og nivået, sier Iran-spiller Maryam Yousefi til TV 2.

Skaden for Bors kommer dagen etter at Danmark-stjernen Mia Rej ble båret av banen mot Tunisia. Fredag ble det bekreftet at hun pådro seg en leddbåndskade som gjør at VM nå er over for henne, opplyser Det danske håndballforbundet.