For lettkledde for TV - håndballjentene reagerer

Irans kvinnelandslag i håndball skrev fredag kveld historie da de deltok i sin første kamp i et verdensmesterskap.

Åpningskampen mot Romania ble tung for debutantene og de tapte 9-35 mot rumenerne.

Men til tross for at Iran er historiske og deltar i VM for første gang, viser ikke iranske TV-kanaler VM-kampene. Det er fordi motstanderne ikke er påkledd i henhold til iranske regler.

Det bekrefter kaptein på Iran, Maryam Yousefi, til TV 2.

– Det er slik reglene er i Iran. Jeg kjenner til reglene, men jeg prøver å spille og vise meg frem fordi det er andre land som viser oss, sier Maryam Yousefi til TV 2. Yousefi som har 151 kamper for landslaget.

VETERAN: Maryam Yousefi har 151 kamper for det iranske landslaget. Foto: Beate Oma Dahle / NTB.

Hergeirsson oppgitt

Norge vant komfortabelt 46-18 i sin åpningskamp mot Kasakhstan. De møter Iran førstkommende søndag i sin andre gruppespillkamp.

Iran kapret en av fem billetter til VM i Spania da de kom på fjerdeplass i Asia-mesterskapet.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson mener det er i «grevens tid» at Iran er i VM.

– Vi kan glede oss over det, for det er en stor del av verden. Vi ønsker å være en verdensidrett, og da trenger vi å få med dem også. Nå får de noen referanser, selv om de fikk det tøft i åpningen og får det tøft mot Norge søndag. Forhåpentligvis vises de på tv i hjemlandet, så unge jenter inspireres. Kanskje har ballen begynt å rulle, sier han til TV 2.

Så kunne TV 2 informere Hergeirsson om at VM-kampene ikke vises på iransk tv. Da sukket han oppgitt, før han sa:

– Det er veldig synd. Det er ikke mer å si om det. De har sine regler.

LANDSLAGSSJEFEN: Thorir Hergeirsson blir oppgitt når TV 2 forteller at iransk TV ikke viser VM-kampene. Foto: Kristin Grønning / TV 2.

– Det er trist

Flere av de norske håndballjentene reagerte også da TV 2 fortalte om beslutningen til iransk TV og føler med de iranske spillerne.

– Det er synd at de ikke får vist seg frem hjemme. Vi kan jo ikke endre oss vi heller. Det er synd at det er sånn og jeg skulle ønske at det iranske folk også kunne sett litt god håndball, sier Kari Brattset Dale etter åpningskampen.

Strek-kollega Maren Aardahl er enig.

– Min første tanke er at det er veldig synd at de ikke får vist seg frem når de spiller for landet sitt, sier mesterskapsdebutant Maren Aardahl.

– Det er forskjellige kulturer, så det er vanskelig å si noe på det, men det er trist at det er sånn. Dessverre er det sånn fortsatt noen plasser, sier Camilla Herrem til TV 2.

SEKS MÅL: Camilla Herrem scoret seks mål i kampen mot Kasakhstan. Foto: Kristin Grønning / TV 2.

Bent Dahl, som er i det rumenske trenerteamet, synes ikke noe om at det iranske folket ikke får sett sine landskvinner i aksjon under VM.

– Jeg tror håndballen kan være med å bidra til dette. Selv om iransk TV ikke sender kampene, så er det ganske mange iranere som er på sosiale medier og de får med seg håndball. Jeg har flere iranske følgere som følger meg, så det er stor interesse faktisk, sier Dahl til TV 2.