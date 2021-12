Håper Sørloth blir: – Kommer til å hjelpe laget veldig mye

Alexander Sørloth er godt fornøyd med eget spill for et Real Sociedad som er med i tetkampen – bortsett fra målene.

Real Sociedad - Real Madrid på TV2 Sport Premium 2 og Play lørdag kl. 21.00!

Alexander Sørloth nyter livet i Real Sociedad. De blåhvite har hatt en glimrende start på sesongen, og ligger på en solid tredjeplass før lørdagens oppgjør mot ligaleder Real Madrid.

Den norske landslagsspissen er glad for lagets kanonstart, men mener at han selv alltid kan bli bedre. Han står med kun ett mål i ligaen denne sesongen, men er fortsatt positiv til egen innsats.

– Som spiss blir man selvfølgelig aldri fornøyd. Man har alltid lyst å score flere mål, og være enda mer farlig. Som spiss synes jeg spillet mitt har fungert veldig bra og jeg er veldig fornøyd med det, hvis du ser bort i fra målene. Så det er egentlig bare å score flere mål og bli enda mer avgjørende, sier trønderen til TV 2.

Alexander Isak: – Vi vil at han skal bli

Real Sociedads superspiss, Alexander Isak, roser av sin navnebror. Han mener spisskollegaen tilføyer flere gode egenskaper på topp.

– Han er veldig kraftfull og stor. Han har andre kvaliteter enn folk i den posisjonen vanligvis pleier å ha. Han har et veldig bredt arsenal, og det kommer til å hjelpe laget veldig mye denne sesongen, sier svensken til TV2.

MAKKERPAR: Spissparet Sørloth og Isak flyr høyt med Real Sociedad i årets sesong. Foto: JAVIER SORIANO

På spørsmål om han håper at Sørloth fortsetter i Real Sociedad etter låneoppholdet, svarer Isak:

– Absolutt. Om han trives og er lykkelig her, så er det klart at vi vil at han skal bli.

– Da kan det knyte seg

Til tross for Real Sociedads solide form, insisterer Sørloth på at verken han eller resten av Imanol Alguacils mannskap tenker på hvordan tabellen ser ut ved sesongslutt.

– Det kjedelige svaret blir å si at vi bare må tenke én kamp om gangen, rett og slett. Det er det viktigste. Hvis du begynner å se for langt fram, så er det ofte at det knyter seg. Vi får bare ta én kamp om gangen, og så ser vi i slutten av sesongen hvor vi ender opp, forklarer spissen.

Selv om laget tar sesongen kamp for kamp, påpeker Sørloth at kampen om gullet i den spanske toppdivisjonen er mer åpent nå enn det har vært tidligere.

– Det er mer åpent i år. Tidligere har det bare vært Real Madrid og Barcelona som har vært nummer en eller to. Det ser mer åpent ut nå, så vi får bare prøve å henge oss på, bemerker kraftspissen om tittelhåpet.

FØRSTE MÅL: Alexander Sørloth kunne feire sitt første mål denne sesongen mot Atletico Madrid 24. oktober. Foto: JAVIER SORIANO

– Alle sammen ser skarpe ut

Laget fra San Sebastian hadde en lignende start på fjorårets sesong, og ledet LaLiga i slutten av november. Etter en lengre periode med dårlige resultater, falt de blåhvite etter hvert helt av i tittelracet, og endte til slutt på en femteplass.

Uroligheten over en lignende sprekk denne sesongen kan fort krype inn i korridorene av Reale Arena. Real Sociedad har kun én seier på de siste fire ligakampene, og møter et Real Madrid i glitrende form på lørdag.

25-åringen avviser at han føler presset.

– Det kjenner jeg ikke på. Gruppa virker veldig fokusert, og alle sammen ser skarpe ut. Jeg tror alle sammen er opptatt av at vi ikke skal sovne, og være skjerpet hele tiden.

På spørsmål om lørdagens toppkamp, fortsetter Sørloth:

– Vi forbereder oss som om det er en vanlig match. Vi gjør ikke noe annerledes. Jeg tror det er viktig at vi holder hodet kaldt og ikke har for mye respekt for dem heller.

– Hvordan kan dere skade Real Madrid?

– Vi har sett de siste kampene at lag har produsert mange sjanser mot dem, som Bilbao sist kamp. De var uheldige som ikke scoret. Det gir oss motivasjon å se at det er mulig å skape sjanser mot dem, så får vi prøve å ta vare på dem.

Real Sociedad - Real Madrid på TV2 Sport Premium 2 og Play lørdag kl. 21.00!