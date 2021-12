Mange unger, dine og mine – eller har du rett og slett bare stort plassbehov? Da er det ofte bare én biltype som gjelder: Nemlig flerbruksbilene.

De aller største av disse igjen er basert på varebiler. Karosseriformen gir veldig mye plass. Noen modifiseringer, bedre støydemping og inn med seter: Og vipps har man en bil som gjerne har plass til sju og en bra mengde bagasje.

VW Multivan eHybrid Pluss: Plass og smarte løsninger.

Minus: Fortsatt litt varebilfaktor, ikke 4x4 Pris fra: 699.000 kroner Pris testbil: 807.100 kroner

Volkswagen Multivan har vært med oss i mange år og har reddet hverdagen til mange storfamilier.

Nå har den blitt helt ny. For første gang er Multivan basert på en personbilplattform, nærmere bestemt den samme som brukes på modeller som VW Tiguan, Skoda Octavia og Audi Q3. Det bør gi en kjøreopplevelse som skiller seg ganske mye fra tidligere Multivan-utgaver.

Den viktigste nyheten er nok likevel at Multivan nå har kommet som ladbar hybrid. Multivan eHybrid er navnet og med dette går startprisen ned fra 1.160.700 til 699.000 kroner. Prisen er altså redusert med over 460.000 kroner. Så omfattende priskutt opplever vi ikke ofte ved modellskifter.

Testbilen er eHybrid i den såkalte Energetic-utgaven. Startpris her er på 870.100 kroner.

Energetic-versjonen har mye utstyr, den leveres forresten kun som seksseter.

Hvordan er den å kjøre:

For noen er det å velge en bil som dette omtrent som for en veganer å spise svineribbe på julaften: Helt uaktuelt.

Hvis du i valg av familiebil til nød kan strekke deg til sporty stasjonsvogn – da er nok ikke Multivan bilen for deg. Vi er et godt stykke fra en tradisjonell varebil her. Men vi er også et stykke unna en personbil.

Multivan er altså bygget på en personbilplattform og VW-ingeniørene har gjort mye bra for å skjule både høyde og øvrige dimensjoner. Men når du åpner frontdøren, går opp og inn og lukker døren med et aldri så lite «klong», kommer varebilfølelsen uansett snikende. Og den lar seg ikke helt skjule ute på veien heller, selv om kjøreegenskapene er både trygge og gode.

Mye har med høyden å gjøre. Til gjengjeld har du plass som i en gymsal, inkludert takhøyde som gjør at unger opp til 10-11-års alderen kan gå oppreist mellom setene.

Drivlinjen byr på en kombinasjon av 1,4-liters bensinmotor og en elmotor. Bensinmotoren har 150 hestekrefter, elmotoren 116. Samlet, såkalt systemeffekt er på 218 hestekrefter. Det gir helt OK kraftressurser, men det hadde ikke skadet med en større motor. Til vanlig og sivilisert kjøring, funker det greit. Men når du presser motoren, blir den masete og går fort litt tom.

Den offisielle rekkevidden på strøm er oppgitt til 46 kilometer. Det tallet virker absolutt realistisk, men det kan også svinge mye. Presser du bilen hardt, øker strømforbruket. Det er også høyt i motorveihastighet, da merkes det er at det mye masse som skal presses gjennom luften.

Stor kupé, det betyr også at det er mye som må varmes opp,

På kalde starter er det mye kupé som skal varmes opp, det trekker naturligvis strøm. Da kan du heller ikke helt overstyre bensinmotoren og tvinge den i EV-modus. Akkurat det kjenner vi igjen fra flere andre ladbare hybrider.

Bensinforbruket med tom batteripakke varierer også en god del. Igjen merker vi ganske stor forskjell ut fra kjørestil. Tung gassfot gjør at motoren må jobbe hardt, da øker også forbruket.

Komforten er jevnt over god, men hull i veien merkes, det samme gjør fartsdumper. De tar du best i lavere hastigheter enn du kanskje er vant til.

Volkswagen fortjener skryt for støydempingen, som er på tilnærmet personbilnivå. Oppe i motorveihastighet kommer noe vindsus og dekkene høres også litt. Men plagsomt vil vi ikke kalle det.

Volkswagen tilbyr dessverre ikke denne utgaven med 4x4. I vinter-Norge kan nok det være et savn for enkelte.

Varebil-faktoren lar seg ikke skjule, men Multivan er nå bygget på en personbilplattform.

Plass og praktiske løsninger

Dette er naturligvis paradegrenen til en bil som dette. Og FOR en familiebil Multivan er! Energetic-utgaven får du bare som seksseter, i konfigurasjonen 2+2+2. På de øvrige Multivan-utgavene kan du også få syv seter.

Her er de fire baksetene alle montert på skinner og kan enkelt skyves fram-og-tilbake. Det er også overraskende enkelt å ta dem ut (og sette dem inn igjen). Her har mange konkurrenter noe å lære av VW. Setene veier litt, men er greit håndterlige. Slik kan du for eksempel ta ut alle setene hvis du trenger varebilplass. Eller du kan ta ut de to bakerste hvis du bare trenger to seter til passasjerer – og får desto digert bagasjerom.

En av mange smarte detaljer: Skuffer under setene.

Det smarte bordet sklir også på skinner. Du kan skyve det helt frem til mellom forsetene – eller mellom de to bakerste. Bordet er justerbart i høyden. Her vipper du opp og ut en klaff på hver side. Perfekt for unger, eller hvis du for eksempel vil sitte og jobbe.

De offisielle tallene for bagasjerommet er på minimum 469 og maksimum 3.672 liter. Det blir egentlig bare teoretisk. Med setene i bakerste stilling, er det ikke veldig mye bagasjerom igjen, men du kan uansett pakke i høyden. Og du har fortsatt bra med beinplass igjen til baksetepassasjerene om du skyver setene en god del fremover, og dermed får desto stort bagasjerom.

Får du ikke med deg det du trenger i en bil som dette? Da er det kanskje ikke bilens feil. Eller forresten: Det er ganske sikkert ikke bilens feil!

Ladbar hybrid gjør at Multivan bør kunne få et salgsløft i Norge.

Bak rattet:

Ikke overraskende sitter du høyt, med god oversikt i alle retninger. Den butte fronten gjør at du har god kontroll fremover. Bakover er ryggekameraet godt å ha mange ganger.

Setene er komfortable og har god sidestøtte, i tillegg pluss for smart puteforlenger. Du skal ha en ganske u-gjennomsnittlig kropp for å ikke finne deg til rette her. Vi har også sans for albuestøttene, som finnes på begge sider.

Varmen i forsetene er av typen «virkelig varm». VW kjører også på med tretrinns justering av varmen i rattet. Herlig på kalde vinterdager!

Praktisk og velordnet førermiljø, men infotainmentsystemet er vi ikke superimponert over.

Livet i baksetet

Plass, fleksibilitet, bord, koppholdere, albuestøtter, skuffer under setene og ladere – alt er på stell her. Ungene mine på 11 og 12 år faller pladask for denne bilen, og jeg skjønner dem egentlig godt. Her er det vanskelig å ikke trives.

Den største forskjellen fra tradisjonelle flerbruksbiler er plassen i de bakerste setene og inn/utstigningen her. Det siste fungerer helt knirkefritt, i tillegg til at beinplass og takhøyde er veldig bra. De elektriske skyvedørene betjenes fra dørhåndtakene, fra knapper foran på dørstolper – og via ekstra knapper på dashbordet. Enklere og bedre blir det ikke.

Bordet i midten sklir også på skinner, og kan justeres i høyden. Her folder du ut en "klaff" på hver side.

Design: Utenpå og inni

Mange vil nok velge denne bilen lakkert i to farger, det gjør den litt mer leken. Testbilens knall oransje farge står også ut og gjør at overraskende mange legger merke til den.

Å kalle den "sporty varebil" er kanskje litt selvmotsigende, men det er det vi lander på. Selv om VW-designerne har lykkes med å myke opp både front og sider og gi den ganske mye særpreg, er du likevel ikke i tvil om at det er mye varebil-DNA her. Rett-ned-hekken bidrar også sterkt her.

Panorama-glasstaket gir mye lys inn i kupéen. Materialvalgene innvendig er ikke på premiumnivå, men det ser stort sett bra ut. Bare dørene gir litt billigfølelse, med mye hard plast. Og så kunne interiørdesignerne til VW ryddet opp litt mer i knapper og brytere, her er de spredt i overkant mye utover.

Testbilen kler knall oransj, du får den også i to farger.

Tech-faktor

Ikke overraskende byr VW på en lang liste av sikkerhets- og luksusutstyr. På sikkerhet og førerstøtte savner vi ikke noen ting, her er det full pakke.

Head up display er på plass. Det samme er digitale instrumenter som er lette å justere og gir som gode valgmuligheter. Du kan for eksempel justere til to ganske tradisjonelt utseende «klokker», eller du kan velge kartvisning over det meste av denne skjermen.

LED Matrix-lysene er kjempegode, den automatiske opp/nedblendingen sitter også som den skal. Her har det skjedd en god del siden disse systemene begynte å komme. Det fungerer både bedre og kjappere enn en del gjorde i starten.

Så til noe som ikke imponerer like mye, nemlig infotainmentsystemet. Her er Volkswagen et godt stykke fra å være best blant konkurrentene akkurat nå. Selve skjermen er litt puslete og en del av funksjonene er i overkant tungvinte å bruke, med mye trykking. Du blir relativt kjapt kjent med det meste og lever helt sikkert greit med det også. Men her er det flere andre som rett og slett er bedre.

Enkelt å komme seg til de to bakerste setene. Med disse i bakerste posisjon er det fortsatt plass til en god del bagasje, særlig når du stabler i høyden,.

Konklusjon:

Som du sikkert har skjønt for lengst: Dette er ikke en bil som passer alle. Hvis du som meg er veldig glad i å kjøre bil, har Multivan noen klare begrensninger: Ja, den er komfortabel og velkjørende. Støynivået er godkjent og utstyrsnivået høyt. Den er rett og slett mer personbil enn noen av konkurrentene i denne klassen. Men morsom å kjøre? Nei.

Men så har den også noen områder der den er ganske overlegen: Et svært fleksibelt og smart interiør med innovative løsninger, massevis av plass og i tillegg muligheten til å gjøre unna det meste av småkjøringen på strøm. Du kan ta ut alle baksetene og bruke den som varebil. Eller du kan ha med seks passasjerer og fortsatt ha plass til MYE bagasje. På dette området er det ja takk begge deler – og enda litt til.

Til syvende og sist handler det om behov og viljen til å kompromisse litt. Som småbarnsfar med flerbruksbil, har jeg mange ganger kjent på hvor godt jeg selv har det på tur, når ungene virkelig trives. Her treffer Multivan midt i blinken. Den er perfekt for små (og større) passasjerer, som neppe det bedre i mange biler som koster mye mer.

Energetic-versjonen er nesten 200.000 kroner dyrere enn innstegsmodellen Life. Det er mye penger, uansett hvordan du snur og vender på det. Men samtidig: Skal du ha en bil som dette, vil du nok fort lære deg å sette pris på den ekstra komforten og luksusfølelsen en god dose utstyr gir.

Bilen for deg hvis:

Du trenger ofte å ha deg mange passasjerer – og bagasje.

Ikke bilen for deg hvis:

Du trenger svært sjelden å ha med deg mange passasjerer - og bagasje.

Multivan har reddet hverdagene for mange småbarnsfamilier opp gjennom årene. Det gjør den bedre enn noen gang nå.

VOLKSWAGEN MULTIVAN eHYBRID Motor og ytelser: Motor: 1,4-liters bensinmotor + elmotor Effekt: 218 hk / 350 Nm 0-100 km/t: 11,6 sek. Toppfart: 192 km/t Forbruk (WLTP): 0,18 liter/mil Batteri/forbruk: Batteripakke: 13 kWt Rekkevidde: 46 km (WLTP) Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 497 x 194 x 190 cm Bagasjerom: 469-3.672 liter Vekt: 2.120 kilo Nyttelast: 630 kilo Tilhengervekt: 1.600 kg Pris: Startpris: 687.800 kroner Pris testbil: 870.100 kroner

