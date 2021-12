Avlyser julebord, men betaler regningen på en halv million

Møller Mobility Group avlyser julebordet for 340 ansatte, men betaler likevel for å hjelpe serveringsbransjen og Kirkens Bymisjon. Nå oppfordrer de andre til å gjøre det samme.

Etter nye tiltak og retningslinjer, besluttet ledelsen i Møller Mobility Group å avlyse årets julebord, der 340 av selskapets ansatte ved hovedkontoret i Oslo skulle på et større arrangement.

– De som er i event- og serveringsbransjen blir jo sendt inn i en usikker tid hvis flere avlyser, sier konsernsjef i Møller-gruppen, Petter Hellman, til TV 2.

I ekte juleånd bestemte Møller-gruppen å opprettholde betalingen til arrangøren Kjentfolk, slik at de ansatte fortsatt får lønn.

– Så ble vi enige om at all maten vi skulle ha fortsatt blir lagd, men at de donerer det til Kirkens Bymisjon, sier Hellman.

Konsernsjefen sier at deres bransje gjør det bra om dagen og har mulighet til å være rause.

– Mange hadde gledet seg til julebord og synes det er synd, men jeg har fått stor forståelse internt, og når vi gjør det på denne måten ved å vise solidaritet får vi mange gode tilbakemeldinger, sier Hellman.

Takknemlig

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal sier til TV 2 at hun synes det er synd at mange nå avlyser julebordene, men at denne donasjonen skal brukes godt.

– Denne gaven betyr helt konkret at vi i Kirkens Bymisjon kan tilby fellesskap og god mat til mange mennesker, sier Hvambsal.

Hun sier det vil bli glede, latter og takknemlighet.

GLAD: Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal er glad for donasjonen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-rusten

– Vi tenker at slike «julebord-helter» som tar samfunnsansvar og deler goder med et større fellesskap, gjør mange glade og samfunnet hakket varmere i en vinterlig tid, sier Hvambsal.

Hun understreker at Kirkens Bymisjon er avhengig av gaver og donasjoner for å være tilstede der det trengs.

– Slike gaver som denne utgjør en avgjørende forskjell på hva som er mulig å tilby mennesker. Både nå i advent- og juletid. Og hele året ellers, sier Hvambsal.

Berømmer Møller-gruppen

Daglig leder hos arrangøren Kjentfolk, Anders Lindstad, berømmer Møller-gruppen for å ha beholdt betalingen til dem.

– Det er svært mange involverte i planleggingen og gjennomføringen av et slikt arrangement fra en allerede hardt presset bransje, sier Lindstad til TV 2.

Han forteller at gleden og lettelsen var stor fra servitører, kokker, utleiere, riggere, teknikere, artister og øvrige medarbeidere da nyheten kom.

– Avslutningen av årets julebordsesong vil naturlig nok, slik situasjonen nå har blitt, bære preg av en del avlysninger, sier Lindstad.

Oppfordrer andre til å gjøre det samme

Konsernsjefen i Møller-gruppen oppfordrer andre til å følge etter.

OPPFORDRER ANDRE: Hellman mener det er viktig å vise solidaritet og bistå andre i vanskelige situasjoner. Foto: Sunny Sharma / TV 2

– Jeg synes at andre selskaper som er i samme situasjon bør tenke på de som blir berørt dersom de avlyser, sier Hellman.

Han mener hvert selskap bør finne ut av hva som passer for dem.

– I den situasjonen vi er i så passet det bra, og det er viktig å kunne vise litt solidaritet, avslutter Hellman.