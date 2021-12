Første Carlsen-seier etter rekordparti

Magnus Carlsen mørnet Jan Nepomnjasjtsjij i et vanvittig maratonparti under sjakk-VM.

Magnus Carlsen tok fredag sin første seier i sjakk-VM i Dubai mot Jan Nepomnjasjtsjij. Det skjedde i et høydramatisk parti som bølget voldsomt frem og tilbake.

Etter at Carlsen trakk sitt 125. trekk var han også med på å sette en ny rekord. De overgikk dermed Karpov og Korchnoi, som i 1978 gjennomførte et 124 trekk langt parti.

Det sjette partiet trakk voldsomt ut, men etter seks og en halv time (!) viste 31-åringen styrke og endte remisrekken på fem partier.

– Det var drama for meg også. Opp og ned rent emosjonelt. Til slutt handlet det om å være veldig tålmodig. Jeg følte at sjansene mine var å prøve på noe så sent som mulig. Og det funket jo, sier han til NRK.

– Jeg er kjempefornøyd, følger han opp.

Dermed går Carlsen opp i ledelsen med ett poeng.

– Det er fantastisk. Han hadde bestemt seg for at dette var dagen han skulle vinne, og det gikk til slutt, sier Carlsens tidligere manager Espen Agdestein i NRKs VM-studio.

YES. — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) December 3, 2021

Med hvite brikker for Carlsen ble det VMs mest spennende parti hittil. Nordmannen var i tidsnød og merket presset, som førte til flere feiltrekk.

Det samme gjorde Nepomnjasjtsjij, og partiet bølget begge veier frem til det 40. trekket som ga én time ekstra med utvidet tid.

– Dette var helt spesielt. Her fikk se det dramaet når spillerne må disponere tiden selv, sa Torstein Bae på NRK sin sending.

Det roet seg noe ned etterpå, men paritet var fortsatt jevnt. Etter hvert var det et spørsmål om remis eller Carlsen-seier. Etter hvert som partiet hadde slått trekk-rekorden, var det nordmannen som tydelig overtok initiativet i partiet.

Dermed leder Carlsen 3,5-2,5 etter seks partier. Alle de fem første partiene endte med remis. Førstemann til 7,5 poeng vinner VM-tittelen.

Saken oppdateres!