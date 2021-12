Åpnet i oktober – nå frykter de nedleggelse

Rådgivning om spiseforstyrrelser fikk for første gang bevilget støtte gjennom statsbudsjettet i mai. Nå skal de drifte videre i et helt år, med like mye midler de fikk for en periode på seks måneder.

Da regjeringen i mai la frem statsbudsjettet, var Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) for første gang inkludert i budsjettet.

Regjeringen så behovet for å styrke kunnskapen om spiseforstyrrelser i Troms og Finnmark. Dermed fikk ROS syv millioner kroner øremerket for å starte i Tromsø og i Alta.

– Vi var sikker på at disse pengene var beregnet til å vare i seks måneder, sier generalsekretær i Ros, Irene Kingswick.

FORTVILER: Generalsekretær i ROS Irene Kingswick er redd for hva som skjer dersom de ikke får mer støtte. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Hun forteller at de har ansatt flere personer, startet opp nytt senter i Tromsø og begynt planleggingen av et nytt senter i Alta.

Nå er det igjen bevilget 7 millioner kroner til ROS gjennom statsbudsjettet. Men disse midlene skal vare et helt år.

– Regnestykket går ikke opp

Kingswick sier organisasjonen trenger minst 20 millioner om de skal klare å drifte de nye tilbudene i et helt år.

– Slik det ser ut nå har vi kanskje penger til mars. Men da er det ingen penger igjen på konto, sier hun.

Hun opplyser til TV 2 at ROS har brukt alle pengene slik regjeringen sa de skulle. Men nå trenger de ytterligere støtte for å kunne opprettholde driften.

– Regjeringen ber oss satse på å bygge ut tilbudet vårt, men så hjelper de oss ikke videre gjennom året, mener Kingswick.

Det er allerede ansatt folk for de nye tilbudene i Tromsø og Alta.

– Vi har ansatt for elleve årsverk. Dette er personer som skal ha lønn for ett år.

– Jeg får vondt i magen av dette. Jeg er ansvarlig for de som kanskje mister jobben sin, sier hun.

NYE I JOBBEN: Her er noen av de ansatte i Tromsø. Foto: Privat

Kingswick opplyser at de som er blitt ansatt i Tromsø og allerede har begynt å jobbe der, har gjerne nettopp flyttet hele familien sin langt for å kunne hjelpe personer med spiseforstyrrelser.

Nå står ROS altså i fare for å ikke kunne tilby dem jobb i mer enn fire måneder.

– Burde dere budsjettert annerledes?

– Vi har ikke mulighet til å budsjettere på andre måter. Vi er helt avhengig av støtte fra staten for å kunne drifte og lønne våre ansatte med den styrkingen av tilbudet vårt som regjeringen har bedt oss om å gjøre, sier Kingswick.

Hun forteller at ROS hvert år søker midler fra andre aktører som for eksempel Kavlifondet, men disse pengene går allerede til eksisterende tilbud. Samtidig er dette en veldig usikker inntektskilde, fordi det ikke er gitt at de får støtte fra disse hvert år.

– Regjeringen tror vi får store summer fra mange andre steder, men det får vi ikke, sier en fortvilet Kingswick.

Kjerkol: Engangsbevilgning

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at ROS har gjennom flere år fått støtte gjennom tilskuddsordninger over statsbudsjettet.

– Med disse midlene har ROS driftet eksisterende sentre, sier Kjerkol.

– Det opprinnelige forslaget til ROS spilte inn til departementet for etablering av nytt senter var på fem millioner kroner. I budsjettet for 2022 er det foreslått en bevilgning på syv millioner kroner til ROS.

HELSEMINISTER Ingvild Kjerkol (Ap) mener det er viktig å styrke lavterskeltilbudet. Foto: Simen Askjer / TV 2

Kjerkol forklarer at bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett i utgangspunktet er engangsbevilgninger.

– Det er likevel foreslått å videreføre og øremerke bevilgningen til ROS i statsbudsjettet for 2022, nettopp fordi de er et viktig bidrag for å styrke lavterskeltilbudet for personer med spiseforstyrrelser, sier Kjerkol.



Kjerkol ønsker ikke å svare på spørsmål om hvordan de mener ROS skal klare å drifte sentrene videre, uten ytterligere støtte fra regjeringen.

Enorm pågang

Etter at koronapandemien stengte ned Norge, har ROS opplevd en stor vekst av folk som søker hjelp for spiseforstyrrelser.

– Vi har hatt en økning på 50 prosent hittil i år. Dermed ser det ut som at vi ender på 16 000 rådgivningssamtaler innen året er slutt.

VEILEDER: ROS veileder, gir kurs og rådgivning til de som trenger det. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Helse- og omsorgsminister Kjerkol sier hun er bekymret for økningen av antall spiseforstyrrelser under koronapandemien.

– ROS gjør en viktig jobb gjennom rådgivning, kursing og veiledning av mennesker som har et problematisk forhold til kropp, mat, trening og følelser, sier hun.

Som følge av de syv millionene ROS fikk bevilget hadde de mulighet til å hjelpe flere, og ventelisten ble kuttet ned. Nå frykter Kingswick at denne ventelisten kommer til å øke igjen.

Hun forteller at de får stadig flere henvendelser, og de er mer alvorlige enn tidligere.

– Noen ganger skulle jeg ønske at noen fra regjeringen kunne høre samtalene vi håndterer hver dag. Det er veldig tøffe samtaler som våre frivillige har hver dag med de som sliter, sier Kingswick.

Kingswick sier at fordi de er en frivillig organisasjon, har de ikke store mengder penger på bok.

– Vi bruker opp alle pengene vi har hvert år, sier hun.