Brudd i forhandlinger mellom TV 2 og Telenor T-We

TV-avtalen mellom Telenor og TV 2 har utløpt, etter at partene forhandlet på overtid.

– Vi forsøkt å komme til enighet om en ny avtale med Telenor, og vi ønsker en ny avtale som omfatter alt vårt innhold. Dessverre har vi ikke lyktes, sier Sarah Willand, kommunikasjonssjef i TV 2.

Telenors TV-tjeneste T-We samler kanaler og strømmetjenester i ett, til over 550.000 norske husstander.

Fra fredag

– Telenors kunder vil miste tilgangen til våre kanaler fra 3. desember. Om eller når vi kommer til enighet om en avtale vet vi ikke, sier Willand.

Willand sier det er beklagelig at seerne blir rammet av bruddet.

– Vi vet at seerne verdsetter vårt innhold, og særlig det norske innholdet. Det er beklagelig at seerne nå blir rammet som uskyldig tredjepart. TV 2s nyheter, programmer og sport vil være tilgjengelig hos andre TV-distributører og gjennom TV 2 Play.

Vil sikre ny avtale

Telenor sier at de gjør det de kan for å sikre en ny avtale.

– Vi er svært lei oss for at dette går ut over kundene våre og kan forsikre om at vi gjør alt vi kan for å få på plass en ny avtale med TV 2, sier direktør for TV og fastnett Camilla Amundsen i Telenor.

Også hun beklager.

– Vi beklager på det sterkeste til alle våre kunder, og har stor forståelse for at dette er en frustrerende situasjon. Vi forhandler for at dere skal få tilgang til det beste innholdet. Vi er lei oss for at vi ikke lykkes før avtalen gikk ut, sier Amundsen.