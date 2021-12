Sirdal kommune gir kontantstøtte til strømregningen

– Ekstreme strømpriser og varsel om vedvarende høye strømpriser fremover gjør at vi nå tar lokale grep, sier ordfører Jonny Liland til avisen Agder.

Arbeiderpartiet i Sirdal har sikret flertall for et forslag som innebærer at det settes av 3.000 kroner til hver innbygger som er folkeregistrert i Sirdal per 3. desember.

Ordningen, som er ekstraordinær, vil være valgfri.

Lover hjelp, men ikke før i 2022

Regjeringen lovet tidligere i uken å komme med «målrettede» økonomiske bidrag til norske familier som sliter mest med å betale strømregningene sine.

I et forslag fra Ap, Sp og SV heter det: «Regjeringen bes «raskt komme tilbake til Stortinget med mulige tiltak som kan redusere den økonomiske belastningen for husholdningene på kort sikt».

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til E24 at det ikke blir noen utbetalinger til strømkundene før «over nyttår».