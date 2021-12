Problemene Rangnick får i fanget: – Det prosjektet må avsluttes nå

Ekspertene peker på særlig to utfordringer for den nye Manchester United-sjefen. Allerede i sin første måned kan han bli nødt til å ta et vanskelig valg.

Søndag fra kl. 14.30: Se Manchester United-Crystal Palace på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play.

Ralf Rangnick blir kastet rett inn i overgangskaoset rundt Paul Pogba. Franskmannens kontrakt går ut i sommer.

Ved årsskiftet kan stjernespilleren signere en forhåndskontrakt med en utenlandsk klubb.

– Spørsmålet er om det er tatt en avgjørelse der allerede, om det praktisk talt er avgjort, spekulerer Eivind B. Holth, journalist i Manchester Uniteds norske supporterklubb.

Pogbas prestasjoner har svingt voldsomt etter rekordovergangen fra Juventus. Franskmannen hadde for eksempel en gnistrende periode like etter at Ole Gunnar Solskjær tar over.

– Det er umulig å vite hva Ralf Rangnick tenker om Pogba, men tar man utgangspunkt i den filosofien han har praktisert i Red Bull de siste ti årene, er ikke Pogba en Rangnick-spiller. Rangnick er en type som setter kollektivet foran individualistene, påpeker Holth.

NY SJEF: Ralf Rangnick skal være manager for Manchester United ut sesongen. Her ser han sitt nye lag mot Arsenal. Foto: Martin Rickett

Selv tror han at det er best å bygge for de neste sesongene uten den omstridte 28-åringen.

– Jeg mener at Paul Pogba har fått så mange sjanser nå at det ikke er verdt å sette himmel og jord i bevegelse for at han skal bli værende.

– Jeg mener at det Pogba-prosjektet må avsluttes nå. Det tror jeg er best både sportslig og økonomisk. Jeg synes også det vil være nesten en symbolsk retningsforandring hvis de slipper ham nå. Man kan diskutere de økonomiske betingelsene i det, men sportslig kan det symbolisere at Manchester United tenker mer på fotballspillernes kvaliteter på banen enn navnet på ryggen, mener Holth.

Andre spillere på utgående kontrakt Jesse Lingard (28 år) Édinson Cavani (34 år) Juan Mata (33 år) Kilde: Transfermarkt.

Problemet på banen

På banen er ikke TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp i tvil om hva tyskeren bør ta tak i først.

– For min del er det presspillet. Det er ikke et samlet press og altfor store avstander når de presser. Og når de først går i press, har de ikke klare avtaler, mener den tidligere landslagsspilleren.

På øvre halvdel har bare Leicester sluppet inn flere mål. United har sluppet inn fire ganger så mange mål som ligaleder Chelsea.

KRITISERT: United-forsvaret har fått mye kjeft denne sesongen, og da spesielt kaptein Harry Maguire. Foto: Dave Thompson

Huseklepp tror at de massive forsvarsproblemene vil bli mye bedre om Rangnick får laget til å presse som en enhet.

– For meg er det hovedforskjellen på Manchester United og Manchester City og Liverpool, for eksempel. Periodene uten ball blir ofte lengre for Manchester United, påpeker han.

– Når de har ballen mer, blir det for å si det enkelt flere muligheter til å score for dem. Og ofte kortere vei til mål når de vinner ballen. United er milevis unna, poengterer Huseklepp.

Utfordringen er å få en bedre balanse i laget. Det er nesten blitt sluppet inn to mål i snitt per kamp, og det er for mye. Ralf Rangnick på pressekonferansen.

Ronaldo-floken

Hvordan man skal bruke Cristiano Ronaldo sammen med de andre angrepsstjernene er blitt heftig debattert denne sesongen.

Da spesielt hvordan Ronaldo funker i nettopp presspillet.

– Jeg tror de må sette sammen laget bedre. Det er ikke en hemmelighet at han ikke er den beste presspilleren, men han gir så mye annet. Da må du kompensere ved at de andre spillerne gjør en større del av det defensive. Der synes jeg at Solskjær bommet, sier Huseklepp.

MÅLDOBBEL: Cristiano Ronaldo scoret to og ble matchvinner mot Arsenal med Ralf Rangnick på tribunen. Foto: Andrew Yates

Heller ikke Bruno Fernandes har vist seg fra sin beste side denne sesongen. Mot Arsenal scoret han for første gang siden september.

– Det er litt av nøkkelen hvis du tenker på det Manchester United-laget her. De har verdens beste målscorer, også har de en av de beste playmakerne i Bruno Fernandes, påpeker Morten Langli.

– Det er kanskje den første jobben til treneren å få laget et lag som får de to til å fungere sammen, eller at de to kan spille. Det er ikke så lett å få de ferdighetene og det de har å by på av noen andre spillere, mener han.

Vi spiller i verdens beste liga, så vi trenger å ha alle spillerne om bord. Etter det jeg har sett fra Cristiano, er han mer enn villig til å gjøre det Ralf Rangnick.

Overgangsmarkedet

Manchester Uniteds sentrale midtbane har fått mye refs. Ekspertene har ropt på en defensiv midtbanespiller, slik Chelsea har i N'Golo Kanté, Liverpool har i Fabinho og Manchester City har i Rodri.

På pressekonferansen dempet Rangnick forventningene om spillerkjøp i januar.

Holth tror at tyskeren kan hjelpe tidvis utskjelte Scott McTominay og Fred til å ta steg.

– Han har utviklet lag og spillere. Derfor vil det ikke overraske meg om han sitter på nøkkelen som gjør at de plutselig ser mye bedre ut. Begge spillerne bør passe gegenpressystemet hans godt, påpeker Holth.

DUO: Fred og Scott McTominay er ofte blitt brukt sammen på midtbanen. Her pakker de inn Martin Ødegaard. Foto: PHIL NOBLE

United-journalisten mener at kjøp av en spiller på defensiv midtbane trolig er den viktigste signeringen klubben vil gjøre, og at det derfor kan drøye til sommeren. Da er det vanligvis bedre handlingsrom på overgangsmarkedet.

– Det vil nok være den største svakheten i laget, så spørs det om Rangnick ser på McTominay og Fred som en duo som kan gjøre jobben ut sesongen. Det tror jeg han er en trener som tenker, sier Holth.

Stallen er definitivt ikke er for liten. Det er nok spillere Ralf Rangnick på pressekonferansen.

Dette er en god sesong

Rangnick tar over et lag som er seks poeng bak fjerdeplassen i ligaen (med én kamp mindre spilt), videre i Champions League og ute av ligacupen. I januar starter også FA-cupen.

– Hva er en god sesong for Rangnick?

– At de kommer et godt stykke i Champions League og at han redder inn fjerdeplassen. Da har han gjort jobben sin, svarer Huseklepp.

– Alt handler om å legge grunnlaget for neste sesong. Det viktigste da er å sikre topp fire, sånn at neste manager som kommer inn er sikret å være med i Champions League. Å starte i Europaligaen vil være et steg tilbake, påpeker Holth.

Søndag fra kl. 14.30: Se Rangnicks debut på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play.