Ekspert: – Han vinner thrilleren

Formel 1-ekspert spår en thrilleravslutning mellom Max Verstappen og Lewis Hamilton. Sistnevnte gjorde det best i kvalifiseringen.

Det nærmer seg avslutningen av årets Formel 1-sesong. Det gjenstår to runder i verdensmesterskapet. Denne helgen kjøres det i Saudi Arabia, mens den siste runden går av stabelen i Abu Dhabi.

Lewis Hamilton starter i pole position i Saudi Arabia søndag. Lagkamerat Valtteri Bottas starter som nummer to.

Max Verstappen krasjet i sin siste runde under kvaliken. Nederlenderen starter som nummer tre søndag.

– Dette er en av de beste sesongene noen sinne. Vi har hatt en fantastisk kamp om gullet og mange utrolig gode løp, sier Viaplay-kommentator og Formel 1-ekspert Atle Guldbrandsen.

Det er ikke uten grunn at han bruker så store ord om motorsportsirkuset som så dagens lys i 1950. Red Bull-fører Max Verstappen og Lewis Hamilton i Mercedes har gjennom hele sesongen fult hverandre som skygger i Formel 1-sammendraget.

Med to runder igjen skiller det åtte poeng i favør Verstappen.

– Det er utrolig jevnt. Det står mellom to veldig populære førere fra to forskjellige team. Jeg kan ikke huske noe lignende noensinne, sier han.

Har en favoritt

Vinner Hamilton i Saudi Arabia denne helga, og får beste rundetid som gir et ekstra poeng, vil det stå helt likt mellom rivalene før siste løp. Vinner Verstappen, kan han avgjøre verdensmesterskapet allerede.

Det så ut til at Verstappen hadde sikret seg et tilstrekkelig forsprang, de siste rundene har Hamilton slått tilbake. Guldbrandsan håper på liv i tittelkamp helt inn.

– Jeg tror Hamilton blir verdensmester så lenge det ikke skjer noe spesielt. Han slo kraftig tilbake i Brasil nylig og leverte et av de sterkeste løpene jeg har sett. Da ble han disket, men kjørte seg egentlig opp 25 plasser. Han var like god i Qatar forrige helg.

Det er ikke bare den gode formen som gjør at Guldbrandsen tror veteranen stikker av med seieren til slutt.

– Hans erfaring blir veldig viktig, også har han en veldig god bil. Det er kombinasjonen sjåfør og bil som gjør at jeg spår Hamilton som vinner. Det virker som han har funnet et gir til i de siste løpene.

– Vinner han blir nok dette blir nok tittelen han er mest stolt av, sier Guldbrandsen. Hamilton kan ta sin åttende tittel, og dermed bli mestvinnende gjennom tidene.

Briten hevder han ikke kjenner på presset.

– Jeg er mer avslappet enn noen sinne. Da jeg vant min første, andre og tredje tittel var det søvnløse netter og mye mer usikkerhet. Nå er jeg mer rolig, uttalte Hamilton til Formel 1 i forkant av helgen løp.

Verstappen, som ikke har vunnet Formel 1 enda, gleder seg til avslutningen.

–Å kjempe mot Lewis har vært bra for sporten. Det er en ung gutt mot en etablert verdensmester, og det syns jeg er spennende, sa Max Verstappen før helgens runde i Saudi Arabia

Kontroversiell avslutning

Det er ikke uten kontroverser at den lange sesongen skal avgjøres. De tre siste rundene går i de omstridte landene Qatar, Saudi Arabia og Abu Dhabi.

Qatar og Formel 1 ble i år enige om en tiårsavtale som gjør at det skal kjøres i landet frem til 2033.

MARKERTE: Lewis Hamilton har brukt hjelm i regnbuens farger for å markere motstand mot regimene som har vært vertskap for Formel 1 den siste tiden. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

– Når idretter reiser til slike steder, så er det en plikt å gjøre folk oppmerksom på disse problemene. Disse stedene trenger gransking, og vi trenger media for å snakke om slike ting. Mangel på like rettigheter er et alvorlig problem, sier briten, ifølge Autosport.

Atle Guldbrandsen mener det er viktig at Hamilton problematiserer at disse landene er vertskap.

– Han er krass i sin kritikk rundt det. Sier og gjør mye vesentlig. Det er tatt fantastisk bra i mot av fansen. Hamilton er veldig frittalende. Han er verdens beste sjåfør, så han trenger ikke å være redd.