– Det kommer til å bli rart

Denne uken ble det kjent at Fredrik Andre Bjørkan bli proff i Hertha Berlin fra neste år. Etter en rask flytur til Tyskland for å signere overgangspapirene, er han tilbake sammen med lagkameratene i Bodø/ Glimt.

– Jeg er utrolig fornøyd med det valget jeg nå har tatt og det skal bli deilig å legge dette litt bort for så å rette all fokus med Glimt i de resterende kampene, sier Bjørkan.

Han er en ekte glimtgutt og har oppunder 17 år bak seg i klubben.

Pappa, Aasmund Bjørkan, er allerede en legende i klubben. Han bidro sterkt til suksessen som spiller på 90-tallet. Etter det var han trener i Glimt.

Aasmund Bjørkan jobber fortsatt tett med å hente unge gode spillere til klubben.

– Hvordan bli det å ta farvel med Aspmyra?

– Det blir vanskelig. Jeg har vært her hele livet og er ekstremt knyttet til alle folkene her. Samtidig er jeg utrolig spent på det som skal skje og jeg gleder meg til det også, sier Fredrik Andre Bjørkan.

Flere av spillerne på årets Glimt årgang er blitt linket til lag ute i Europa.

Ikke bekymret

En av disse er Patrick Berg som er en god venn og som også har trått sine barnesko i Glimt. Mye tyder på at også han forlater Aspmyra fra neste år.

Bjørkan er ikke bekymret over fremtiden til barndomsklubben.

– Nei, det er jeg absolutt ikke. Gruppen her er så sterk og jeg er sikker på at det kommer mange gode spillere til klubben som kan ta over stafettpinnen. Klubben er en god enere, så det er jeg ikke redd for, sier Fredrik Andre Bjørkan.

ROMA: Det har vært en eventyrlig sesong for både Bodø/Glimt og supporterne. Her fra festen i Roma. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Bjørkan går gratis fra Glimt til Hertha Berlin, men TV 2 sporten er kjent med at Bodø/ glimt vil få en gitt prosentandel av et videresalg til en annen klubb dersom unggutten skulle bli en suksess i Tyskland.

Interesse rundt Bjørkan har det vært lenge, og han kunne ha blitt solgt allerede i sommer.

– Vi var aktive for å prøve å finne en erstatter i sommer slik at han kunne få oppfylt denne drømmen allerede da, men slik gikk det ikke, sier Kjetil Knutsen, trener i Glimt.

– Vi hadde en høstsesong som var ekstremt viktig for klubben og jeg tror han er glad for å få være med på den reisen som har vært i Bodø/ Glimt. Han har bidratt til at vi er der vi er på tabellen og at vi er videre i Europa. Vi er takknemlige for de bidragene han har hatt inn i laget, sier Knutsen.

En fantastisk historie

Knutsen mener at Tysk bundesliga er rette arena. Han er også glad for at en ungspiller som både har vokst opp i Bodø og med Glimt får slike muligheter.

FLOTT HISTORIE: Kjetil Knutsen er glad for at unge lokale spillere får oppleve proffdrømmen. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Det er en fantastisk historien. Det handler om timing og riktig klubb, og jeg er glad for at han ikke reiste i fjor. Han er klar for å ta et nytt steg, sier Kjetil Knutsen.

– Det er et nytt land og kultur. Jeg tror klubbvalget er veldig bra. Vi er stolt av at vi er med på at spillere får oppleve drømmene sine. For meg er dette en veldig god historie, sier Knutsen.

For Fredrik Andre Bjørkan har også Knutsen sin suksess i Glimt betydd svært mye.

– Kjetil er en utrolig god trener og det ville være tungt å miste han. Han har betydd mye for klubben. Det har alle, men han er en utrolig bra person, sier landslagsspilleren.

Takker trenerne

– Har han vært avgjørende for din sportslige suksess?

– Ja, det vil jeg si. Kjetil har vært tydelig med meg hele veien. Alle trenere som har hjulpet meg oppigjennom årene er jeg utrolig takknemlige til. De har alle en stor del i det at jeg har blitt proff, sier Fredrik Andre Bjørkan.

Det gjenstår fortsatt tre spennende og avgjørende kamper i og for Bodø/ Glimt.

Deretter blir det en kort ferie før reisen går videre til Tyskland og et nytt kapitel i livet.

– Det blir kun et par uker. Jeg skal være på plass i Tyskland i romjulene for å være klar til den siste halve sesongen. Jeg gleder meg og er spent på de nye opplevelsen og utfordringene som kommer, sier den nybakte Glimt-proffen.