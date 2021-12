Så lang tid går det før vi har omikron-tilpasset vaksine

WHOs talsmann Christian Lindmeier orienterte fredag FN.

Der sa han at de fremdeles undersøker hvor smittsom varianten er, men oppfordret produsenter av koronavaksiner bør gire opp arbeidet med å tilpasse vaksinene til den nye omikronvarianten.

Sørafrikanske helsemyndigheter tror symptomene er milde for de som allerede har vært syke med covid-19, og de som er vaksinert, men det ser ut til at omikromvarianten også smitter de som har antistoffer.

Jobber med tilpasning

Sjefen for selskapet Biontech som lager Pfizer-vaksinen, Ugur Sahin, mener en boosterdose med vaksine skal kunne hindre alvorlige sykdomsforløp, men sier det ikke er nok kunnskap om dette enda.

– Vi ser på hvordan vi kan tilpasse vaksinene til omikromvarianten, sier Sahin til Reuters.

Det ideelle er en vaksine som også beskytter mot smitte.

– Det er ikke overraskende at viruset muterer, men denne store endringen med 50 mutasjoner kom tidligere enn jeg så for meg, sier han.

100 dager

Sahin har også et tidsanslag for en eventuell ny vaksine:

– Vi kan tilpasse vaksiner relativt fort, men det vil ta cirka 100 dager å utvikle og distribuere en ny vaksine, så det vil alltid være et tidsrom der vi ikke er i forkant av situasjonen og viruset kan få fotfeste, sier han.

Sahin mener koronaviruset trolig kommer til å utvikle seg til en influensalignende sykdom som vi må leve med.

– Vi ser at viruset muterer fortere og endrer seg. Dette gjør at sannsynligheten for at det utvikler seg til noe som ligner på influensa med årlige vaksiner som vi kjenner godt til fra før, sier han.

Ingen dødsfall registrert

Verdens helseorganisasjon (WHO) har fortsatt ikke mottatt noen meldinger om dødsfall knyttet til den nye koronavarianten omikron, opplyste Lindmeier fredag.

– Vi samler alle bevis og kommer til å finne ut mer mens vi holder på. Desto mer land fortsetter å teste folk og se etter omikronvarianten, desto flere tilfeller kommer vi til å finne. Vi kommer også til å finne mer informasjon og kanskje også dødsfall, sier Lindmeier.

Ifølge WHO vil det ta flere uker før man har et klart bilde av hvor smittsom omikron-varianten er, og hvor alvorlig sykdom den fører til. Dette gjelder også vaksinenes og ulike medikamenters virkning på viruset.

– De første dataene viser at det er mer smittsomt. Men det er i grunnen alt vi vet så langt, sier Lindmeier.

