– Jeg skulle ha gravlagt et fotball-lag, jeg, sier Vegard Hansen galgenhumoristisk i det han kommer inn døra til Jølstad begravelsesbyrå.

I et fotballperspektiv har han på en måte lurt døden et par ganger allerede, Mjøndalen-treneren.

For to år siden klatret Mjøndalen over nedrykksstreken i siste serierunde.

I fjor kjempet Mjøndalen seg opp fra direkte nedrykksplass til kvalifiseringsplass i siste runde - og berget plassen der.

For tredje år på rad er Mjøndalen under nedrykksstreken i det eliteserien nå skal avgjøres.

– Ja, vi står jo på en måte på kanten av stupet, som vi nesten alltid gjør i eliteserien. Vi har jo klart oss akkurat to år på rad, og det ser vel minst like vanskelig ut i år, sier Vegard Hansen.

I sentrum av Mjøndalen har begravelsesbyrået gjort det mulig å bli begravet i en kiste i fargene til byens fotball-lag. Men slik situasjonen er nå, er kisten på utstilling i Arbeidergata mer til skrekk og advarsel for klubbens sportslige situasjon.

– Det ser mer trivelig ut å ligge der enn å stå på benken, for det er jævlig ubehagelig, sier Vegard Hansen i det «Mjøndalen-kista» åpnes.

MIF-kiste: Flere Mjøndalen-patrioter har ønsket å bli gravlagt i en kiste i klubbens farger. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Nesten pinlig å si hvor mye det betyr for meg

52-åringen tok over Mjøndalen tilbake i 2006 og har fått et unikt forhold til klubben. Det gjør at kampene betyr ekstra mye for Hansen.

– Det er nesten litt pinlig å si hvor mye det betyr for meg og oss. Det er litt sånn altoppslukende. Ja, jeg har en sønn og en familie som selvsagt går foran på mange områder, men det jeg tenker mest på om dagen er hvordan vi skal få til dette her, sier Vegard Hansen.

Utgangspunktet er at Mjøndalen og Brann på nedrykksplass er tre poeng bak Stabæk på kvalifiseringsplass.

Taper Mjøndalen borte mot Vålerenga søndag, samtidig som Stabæk tar poeng hjemme mot Rosenborg, er nedrykket et faktum.

Skulle håpet leve til siste serierunde, er det gulljagende Bodø/Glimt som venter i siste serierunde for Mjøndalen.

– Det er mulig å slå både VIF og Glimt. Det er to tøffe utfordringer, men på slutten av sesongen skjer det ofte ting som er ekstraordinært og rart. Vi får håpe det skjer denne gangen også, sier Vegard Hansen.

– Skal kjøpe en sånn til Gauseth

Håpet lever med andre ord fortsatt for Vegard Hansen og Mjøndalen.

Han tror det er en fordel å ha vært i situasjonen tidligere – og mener presset er langt større på Brann og Stabæk.

– Stabæk har jo vært litt opp og ned, men det er klart det er verre for dem enn oss dette her. Og i Bergen er det i hvert fall verre, der er det jo krise. I Mjøndalen bor det 8000 mennesker og 7999 av dem holder med oss. Jeg tror det er beste stedet å ligge i bunn, sier Vegard Hansen.

– Så lenge du ikke havner i den kista, da...

– Hehe, ja, jeg håper at jeg ikke havner der riktig enda. Det er jo en fin kiste da, så jeg tenker kanskje at jeg skal kjøpe to stykker. En til meg og en til Gauseth. Han trenger i hvert fall en, om han får plass da, sier Vegard Hansen om Mjøndalen-legenden som har gjort det klart at han gir seg etter årets sesong.

For Hansen har humor rundt situasjonen klubben har havnet i.

– Det hender etter tap at jeg står ved rekkverket i 5. etasje og spør om det finnes en bedre løsning enn å drive med fotball. Men når jeg tenker meg litt mer om, så er det mer å leve for enn fotball akkurat der og da. Og skulle det virkelig gå så galt at vi får lyst til å legge oss i en sånn kiste, så vet vi at det alltid vil komme en ny kamp eller en ny sesong, sier Hansen.

– Innledningsvis sa du at du skulle begrave et fotball-lag?

– Det var en spøk ja. Jeg håper jo at vi skal slippe det, men skulle det gå så galt så skal vi uansett rett opp igjen. Mjøndalen har nå et anlegg, en økonomi og et akademi som tilsier at vi vil være en faktor i norsk fotball i årene som kommer, sier Vegard Hansen.