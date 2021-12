– Skiskyting er styggen på ryggen

Første episode av «Brødrene Bø» er tilgjengelig på TV 2 Play nå.

– Hvordan har de tre årene vært? Har du kost deg?

Johannes Thingnes Bø kikker smånervøst bort på kona Hedda Dæhli Bø. Det er dagen før deres tredje bryllupsdag, som han fleiper med at han hadde glemt. Men på innsiden strever verdens beste skiskytter med dårlig samvittighet.

– Om jeg har kost meg? Mest. Mest det, lyder svaret fra kona.

Mannen hun er gift med er kanskje det råeste skiskyttertalentet sporten har sett.

Plages av skiskyting

Han står med 51 individuelle seirer i verdenscupen i en alder av 28 år. Til sammenligning sto skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen «kun» med 24 førsteplasser i verdenscupen da han var på samme alder.

FAMILIETID: Johannes Thingnes Bø med kona Hedda og sønnen Gustav på tur i hjemtraktene på Kongsvinger. Skjermdump: «Brødrene Bø/TV 2 Play»

Men som det heter i beskrivelsen av Thingnes Bø på hjemmesida til Det internasjonale skiskytterforbundet:

«Han er kjent for sin styrke på skiene, besettelsen av å bli bedre, oppofrelsen for sin unge familie og den avslappede framtoningen for en mester av hans kaliber».

Sannheten er kanskje hakket mer oppsiktsvekkende.

– Uansett om jeg ønsker det eller ikke tror jeg skiskytingen plager meg litt, sier en åpenhjertig Thingnes Bø i TV-serien «Brødrene Bø», som har premiere på TV 2 Play søndag.

FAMILIEMANN: Johannes Thingnes Bø med sønnen Gustav på armen. Skjermdump: «Brødrene Bø/TV 2 Play»

– Etter at Johannes ble far har han jo vært veldig hjemmekjær, så han vil være mest mulig hjemme. Vi vil ha ham mest mulig på samling. Så det er en liten drakamp der, medgir trener Egil Kristiansen.

I toppidrettsmiljøet er det ikke vanlig at en utøver står over en hel måned midt i konkurransesesongen i påvente av at kona skal føde, for deretter å innvilge seg ytterligere pappapermisjon etter at ungen er født. Men det var nettopp det Thingnes Bø gjorde da sønnen Gustav ble født i januar 2020.

Styggen på ryggen

Det er heller ikke så vanlig å stå over høydesamlinger i oppkjøringen til OL-sesongen, når resten av laget reiser, fordi man heller vil prioritere familietid.

Og der andre toppidrettsutøvere gjerne flytter inn på enerom for å sikre kvalitetssøvn uten forstyrrelser og barneoppvåkninger, tok Thingnes Bø sin del av jobben om nettene selv så kona skulle få sove.

– Jeg tror jeg klarer å være minst mulig skiskytter når jeg er hjemme. Jeg prøver så godt jeg kan å være en helt vanlig person, en vanlig god pappa som hjelper til og avlaster Hedda litt. Jeg tenker veldig på det når jeg kommer hjem, at jeg må gjøre mest mulig så Hedda får litt fri, forteller Thingnes Bø.

– Skiskytingen er en slags styggen på ryggen hele tida, som følger med på det jeg driver med. Familien trumfer alt, og det er lett for meg å si, som har opplevd det meste innen idretten.

UNDER OPPBYGGING: Våren 2022 flytter familien inn i det nye huset på Kongsvinger.

I mai i år flyttet den lille familien fra perfekte treningsfasiliteter i Holmenkollen og Oslo til Kongsvinger, der de bor midlertidig i en leilighet i påvente av at drømmehuset skal stå klart etter sesongslutt.

– Jeg tok et valg da vi ville bli foreldre, at det kommer med en pris som gjør at det kanskje er vanskeligere å være toppidrettsutøver. Det førte igjen til at vi måtte ta et nytt valg om bosted om hvor det er enklest å få hjelp når jeg er bortreist, sier han.

Ingen superegoist

I Kongsvinger finnes verken rulleskiløype eller standplass. Thingnes Bø måtte bygge sin egen, etter at han fikk lov av Politihøgskolen til å ta i bruk en grusbane der han jevnlig må luke vekk ugress som vokser seg inn i siktelinja. Det er ikke akkurat fasiliteter der man ville trodd at verdens beste skiskytter kunne finne på å bosette seg.

For det er nærmest opplest og vedtatt at toppidrettsutøvere må være superegoister for å bli best. Men for Thingnes Bø går hensynet til familien alltid foran hensynet til egen karriere.

– Vi kjenner mange som bor der (i Kongsvinger) og som skal bosette seg der. Det var veldig naturlig å flytte dit. Det var et valg basert på den familiære situasjonen og livet etter karrieren. Jeg tok null utgangspunkt i at jeg er skiskytter og har vunnet verdenscupen, og fortsatt skal holde på i mange år. Det er nok meg i et nøtteskall: familien går først. Og så vet jeg med meg selv at jeg klarer å finne en vei uansett hvor jeg er. Det er jeg sikker på at jeg får til i år også, sier han.

Løftet til Hedda

MÅ LUKES: Den selvbygde standplassen på Kongsvinger må lukes jevnlig for å holde siktelinjen fri.

«Gi meg de ti første årene, så skal du få de 50 neste.»

Det er hva Johannes Thingnes Bø har lovet kona, og i utgangspunktet har han planlagt å holde på til OL-sesongen 2026.

Men iblant er følelsen at han ikke strekker til på noen områder.

– Jeg prøver å strekke over så godt jeg kan, til alt og alle. Som småbarnspappa, ektemann og toppidrettsutøver. Derfor får jeg litt dårlig samvittighet for at jeg ikke får til noe 100 prosent. Men vi må ikke glemme å ta vare på hverandre, sier han henvendt mot sin kjære i «Brødrene Bø».

UNIKT BRØDREFORHOLD: Tarjei og Johannes har konkurrert om alt gjennom oppveksten. I «Brødrene Bø» blir vi med rivalene og bestekompisene bak kulissene,

Hedda Dæhli Bø forteller at ektemannen går glipp av mye han gjerne skulle opplevd.

– Det er jo leit å se at ungen din savner deg. Han går glipp av en del. Han liker ikke å innrømme det, men Gustav lærte seg å gå mens han var borte. Og Gustav fylte ett år og Johannes var borte. Til gjengjeld gikk han et verdenscuprenn som han vant. Så det var en hilsen der, kan du si, sier hun i TV-serien.

Hyller kona

Thingnes Bø anslår at han har vært sammen med kona og sønnen omtrent halvparten av tiden de siste årene. Ofte er han bortreist på samlinger og konkurranser, nå blir det en måned i strekk uten å se familien.

– Du har vært skikkelig flink, sier han til Hedda når familien er ute på en tur i nærområdet.

MYE ALENE: Hedda Dæhli Bø og sønnen Gustav.

– Du har liksom ikke gjort noe for deg selv disse to årene med han her (Gustav).

– Sånn vil det være så lenge du er aktiv. Men når du er ferdig, da bytter vi plass, sier Hedda Dæhli Bø.

– Og det vil jeg ha stor glede av, svarer Thingnes Bø.

Småredd mester

I «Brødrene Bø» får seerne et innblikk i hvordan han klarer seg en dag som alenepappa, mens Hedda tilbringer en dag i hovedstaden.

Det går sånn passe.

– Å være toppidrettsutøver og aleneforelder... det går ikke! Hvordan Hedda får til alt dette fatter jeg ikke. Og hun har bare vært borte i fem timer, sier han oppgitt.

ROSES: Hedda Dæhli Bø roses opp i skyene av Johannes Thingnes Bø, selv om hun også gjør ham nervøs.

Samtidig kan han fortsatt bli nervøs av å ha kona i nærheten, som for eksempel når han stilles til veggs for middagsplanene.

– Hva har du planlagt til middag? spør Hedda.

– Jeg er litt usikker, men det kan ligge an til spaghetti. Og.... spaghettisaus, sier Thingnes Bø etter en tenkepause.

Og får et lite imponert blikk i retur.

– Ikke bare spaghetti da! Jeg er ofte trygg i meg selv, men alltid når jeg er med Hedda blir jeg så jævlig nervøs.

– Det er fordi du får kontrollspørsmål, ler kona.

– Jeg får helt frys av de minste ting når Hedda er i nærheten. Det er best du holder deg hjemme fra skiskyting. Jeg merker jeg er litt sånn småredd, sier Thingnes Bø og ler.