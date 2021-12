Flyttet inn på treningssenteret: – Må satse på førsteplassen

Njål Hafnor (20) er Sandefjord Håndbaks store håp i NM. For å bli best tok han det litt uvanlige valget å flytte inn rett under treningssenteret.

– Det er veldig deilig å kunne ta på seg «slippers» og bare gå opp på gymmen. Jeg slipper å kjøre noe sted. Det tar 30 sekunder å gå opp, så trener man litt, så kan du gå ned å spise igjen.

Det sier 20 år gamle Njål Hafnor kun dager før hans første store konkurranse.

Lørdag arrangeres det nemlig NM i håndbak, som Sandefjord Håndbak skal arrangere sammen med Norges Bryteforbund.

TUNGE VEKTER: Vekttrening er en viktig del av hverdagen til håndbaktalent Njål Hafnor. Foto: Martin Berg Isaksen

– Passet perfekt

Det var på videregående at interessen for håndbak startet for det unge talentet, men det var ikke før i september i år at han ble med i Sandefjord Håndbak og startet for alvor med sporten.

– Via jobb så møtte jeg han som er leder her, Frode Andersen. Så spurte jeg om jeg fikk være med, forteller han.

I tillegg fikk han tilbud om å flytte inn i leiligheten under treningssenteret. Noe han var veldig interessert i.

– Da tenkte jeg at det passet perfekt å flytte inn her og trene så mye jeg vil. Det er sånn jeg ble veldig interessert og begynte å trene mye her, og så være med på NM.

– Så du flyttet inn på treningssenteret for å bli god?

– Ja, jeg gjorde nesten det, ja.

Både junior og senior

Han er klar på hva han liker best med å drive med håndbak.

– Det jeg liker best er progresjonen man får. Jeg brøt med en i fjor og han slo meg ganske lett, men så brøt jeg mot han igjen for noen uker siden og da slo jeg han. Da ser man progresjonen fra år til år. Det er det som er veldig gøy. Å bli sterkere og komme lengre. Ta noen pokale og kanskje komme til EM eller VM, sier han og fortsetter:

– Jeg synes det er gøy når alle møtes i gymmen og vi begynner å bryte litt, så får vi lært hverandre litt triks og ting man kan bli bedre på, sier Hafnor.

TRENER: Njål Hafnor i dyp hook med Espen Olsen. Foto: Martin Berg Isaksen

Utenom en konkurranse i 2019, blir NM den neste store for Hafnor, hvor han skal konkurrere i -80-klassen i både junior og senior. Og målet han har satt seg er alt annet enn lite.

– Jeg har satt meg det målet å vinne NM frem til nå, så får vi ta det videre derfra. Jeg tenker det er det målet jeg må sette meg for å være klar. Jeg må satse på førsteplassen.

Han høster også lovord fra de mer erfarne.

– Han tror jeg er et supertalent som kan nå helt til topps. Han har både hodet, psyken og fysikken til det, sier Espen Olsen.

Stor interesse

Det er rekordstor interesse for årets NM i Sandefjord, og klubber fra hele Norge skal stille, noe arrangørene mener er avgjørende for sporten.

– Dette betyr utrolig mye for oss. Vi jobber så hardt med rekruttering. Alt her er jo på frivillig basis og vi ser at det dukker opp flere og flere klubber hver dag, så det er kjempe stort. Og med å synliggjøre NM vil det også bidra til flere medlemmer for flere klubber, sier leder i Sandefjord Håndbak og arrangør av NM, Føbe-Mari Andersen.

PRESS: Føbe-Mari Andersen i tricepspress. Foto: Martin Berg Isaksen

Lørdag starter med innledende runder helt fra alderen 13-15 år og opp til senior, med både høyre og venstre arm, før det mot slutten av dagen blir finaler.

Samt at det for andre gang skal deles ut en kongepokal.

– Det er mye adrenalin hele dagen, sier Andersen, som også skal fungere som dommer under NM.

Vil nå verdenstoppen

Hafnor har også et håp om at sporten skal bli større i Norge.

– Jeg håper den kan bli større så man kan få mer konkurranse, mer trøkk og flere folk og da blir jo selve sporten mer populær, sier han.

– Det hadde vært gøy å nådd verdenstoppen, det hadde jo det. Men der er det en lang vei å gå.