Det har gått som mange trodde. Folke-Teslaene Model 3 og Model Y ble blant Norges aller mest solgte biler i fjor. Model 3 forresten aller mest kjøpt.

Men også Model Y, som tusenvis av nordmenn ventet på, suste rett inn på salgstoppen i september da de første bilene kom hit til berget. Siden ble den der.

Nå har snart 10.000 nordmenn sikret seg et eksemplar av Teslas SUV-utgave av Model 3. Flere vil det bli, selv om konkurransen i dette elbil-segmentet har blitt tøff. Her finner vi også biler som Volvo XC40, VW ID. 4, Mercedes EQA og Ford Mustang Mach-E, for å nevne noen.

Så langt har Model Y blitt produsert i Kina, men nå har produksjonen på den helt nye fabrikken i tyske Berlin også startet opp. Hittil i 2022 har den ikke blitt solgt, eller rettere sagt levert, i noe antall av betydning. Men Tesla leverer jo gjerne ut sine biler puljevis, så den kommer nok i år også.

Interiøret i Tesla Model Y er nær identisk med det vi finner i den litt mindre Model 3. Det vi si minimalistisk og med de aller fleste funksjonene samlet på den store, midtmonterte skjermen.

Er kundene fornøyde?

Selv om svært mye har blitt ryddet opp i de siste årene, er det ikke helt til å feie under teppet at Tesla tidvis, fortjent eller ufortjent, har fått en del «pepper» for både kvalitet og kundehåndtering.

Hvordan har så Model Y-kundene opplevd de første eiermånedene sine? Det får vi en god pekepinn på i seksjonen som heter "Eierne mener" her på Broom.

Dette er noe av det de som har Model Y sier om bilene sine nå:

Uslåelig til den prisen

Med denne innledningen er det neppe noen overraskelse at denne bilen henter hjem høy score i de fleste kategorier. Det eneste det trekkes litt for her er kvalitet / driftssikkerhet. Der får bilen 9 av 10 poeng.

Ellers er det full pott over hel fjøla. Totalen ender da på 9,8 av totalt 10 oppnåelige poeng.

Se hele anmeldelsen her:

Overlegen på forbruk

– Meget fornøyd! Perfekt for en familie på fire med barnevogner, reisesenger og store bakoverlente seter. Nyttelasten vil aldri være noe problem for vårt bruk. For øvrig bra bakkeklaring. Det forteller en fornøyd Model Y-eier i denne anmeldelsen.

Også her gis det full pott i kategoriene kjøreglede og forbruk. Sistnevnte beskrives som overlegent.

Det trekkes litt for kvalitet og driftssikkerhet, men understrekes at bilen virker bedre sammenskrudd enn Model 3.

Se hele anmeldelsen her:

Lav nyttelast

Denne eieren er langt fra fornøyd med sin Model Y. Det er nesten så man lurer på hvorfor vedkommende kjøpte bilen i det hele tatt.

– Mangler essensielle lastekroker og nett, lav nyttelast. Det er noe av det som blir påpekt i kategorien plass og praktiske løsninger. Der får bilen ett fattig poeng. Videre mener denne eieren at Tesla har blitt frakjørt av konkurrentene.

Eieren mener også at bilen er for stiv og at den er dyr å lade på langtur. Denne bilen får den laveste totalscoren av alle Model Y-anmeldelsene så langt. Den må nøye seg med kun 4,6 av 10 mulige poeng.

Se hele anmeldelsen her:

Veldig bra bil!

I motsetning til eieren over har vi her å gjøre med en eier som er svært fornøyd. Faktisk så fornøyd at han gir bilen sin full pott i samtlige kategorier.

– Mye bil for pengene, er bare ett eksempel på hva han mener. Han har kjørt bilen i 5.000 kilometer og alt har svart til forventingene – og kanskje vel så det.

10 poeng av 10 mulige der altså.

Se hele anmeldelsen her:

Oppsummering:

Har du tittet på de ulike anmeldelsene over, har du allerede registrert at pendelen svinger. Selv om det, enn så lenge, ligger ganske få anmeldelser inne på Model Y, virker det som om majoriteten er godt fornøyd med bilvalget.

Bildet vil selvsagt nyanseres med flere anmeldelser på plass. Det håper vi kommer i løpet av kort tid.

Akkurat nå er snittet på anmeldelsene som er lagt inn på 8,7 poeng av 10 mulige. Det er foran Xpeng G3, som får 8,4 poeng, også hårfint foran VW ID. 4 som oppnår 8,6 poeng.

Vi ønsker oss også flere anmeldelser på konkurrentene.

Mange Tesla Model Y har blitt levert på kort tid. De fleste eierne er fornøyde og mener den er mye bil for pengene.

Bidra du også!

Målet med bilguiden vår, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en slags tripadvisor for bil.

Du legger inne score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet/driftssikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/kostnader og forbruk.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen, ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

