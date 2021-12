Reagerer kraftig på manglende støtte til tiltak for utsatte ungdommer

Gratis advokathjelp for ungdommer på Oslos østkant kan forsvinne. Tidligere gjengleder mener at dette kan forverre situasjonen for utsatte ungdommer på østkanten.

Den nyopprettede frivillige organisasjonen Rettsenteret driver i dag med oppsøkende arbeid i bydelene Søndre Nordstand og Stovner. Frivillige jurister bistår barn og unge opp til 25 år med spørsmål knyttet til juss og egne rettigheter.

Får mange henvendelser

Tilbudet har til nå vist seg å være svært populært, og bare i løpet av de 10 første ukene så hadde de over 500 henvendelser. Gjennom Rettsenteret fikk en 24 år gammel mann gratis bistand fra en frivillig advokat, og vant frem i retten. Han er veldig glad for den hjelpen han fikk.

– Hadde det ikke vært for Rettsenteret, så hadde jeg vært tiltalt og dømt i dag. Rettsenteret er et av de beste tilbudene som ungdom i Oslo har fått, skriver mannen på en SMS til TV2.

Rektor ved Lofsrud skole på Mortensrud, Trond Nilsen, har inngått et prøveprosjekt med Rettsenteret, og sier det er et kjærkomment tilbud.

VELLYKKET SAMAREBEID: Rektor Lofsrud skole på Mortensrud.

– Vi ser at ungdom og unge voksne har en del utfordringer. Det å kjenne til sine egne rettigheter, og å snakke med en jurist som har taushetsplikt ser vi at er veldig positivt.

Sårt etterlengtet tilbud

Unge opp til 25 år får råd og veiledning fra profesjonelle jurister om alt fra netthets og ulovlig bildedeling, til sosial kontroll og rettigheter i møte med etater som politi og barnevern.

Shahid Rasool er en engasjert stemme i debatten om barn og unge sine oppvekstsvilkår på Mortensrud. Han mener at tilbudet fra Rettsenteret er fantastisk og bidrar til å gi ungdom og unge voksne økt rettsikkerhet.

– Om Rettsenteret ikke får midler, så rammer det de svakeste.

Han får støtte fra Mudassar Mehmood fra Mortensrud Felleskap.

– Rettsenteret er et svært viktig og etterlengtet tilbud til unge på Mortensrud. Det er ikke alle som har råd eller krav på en advokat eller som vet hva de skal gjøre med juridiske utfordringer i hverdagen, skriver Mehmood.

Tykkelsen på lommeboken skal ikke avgjøre

Også i blant opposisjonspolitikerne er det skuffelse over byrådets beslutning. Hassan Nawaz, helse- og sosialpolitisk talsperson i Høyre, vil tvert imot styrke tilbudet.

– Det er viktig for oss i Høyre at verken postnummer eller tykkelsen på lommeboka avgjør om du får rettshjelp av god kvalitet eller ikke. Derfor har vi foreslått å styrke tilbudet deres med 1,1 millioner kroner neste år.

VIL ØKE STØTTEN: Hassan Nawaz i Høyre mener Rettsenteret bør få økt støtte. Foto: Privat

Nawaz skriver i en e-post til TV 2 at han håper å få et flertall for dette, men at det er lite som tyder på at byrådspartiene og Rødt ser det samme behovet for Rettssenteret som Høyre gjør.

Rødt på vippen

Maren Rismyhr sitter i Helse og sosialutvalget for Rødt, og har ikke kjempet for at byrådet skal gi Rettsenteret penger i Oslo-budsjettet.

– Det er veldig mange gode søkere. Vi må prioritere, og når byrådet velger å ikke støtte Rettsenteret så tar ikke vi den kampen, sier Rismyhr til TV 2.

Til tross for at Rettsenteret har stor pågang fra klienter og allerede har ført og vunnet en seier i retten, så mener Rismyhr at de ikke har nok å vise til. Hun mener også at det finnes andre aktører som kan ivareta de unges rettsikkerhet, som skole og Gatejuristen. Rismyhr er likevel tydelig på at de kan åpne for å støtte tiltaket i budsjettet for 2023.

HÅPER PÅ DUGNAD: Leder av Rettssenteret, Cathrine Moksness

Vil ha kommunen med på dugnad for unge

Det er jurist Cathrine Moksness som står bak Rettsenteret. Hun startet opp den oppsøkende juridiske tjenesten Gatejuristen i 2004, og var også medlem av rettshjelpsutvalget. Utvalget leverte en ny rettshjelpslov, og Moksness er opptatt av hvor ulik tilgang man har på rettsikkerhet i Norge. Moksness påpeker at tilbudet Rettsenteret gir er en felles dugnad, der den enkelte jurist, men også offentlige og private, bidrar med innsats eller midler. På veiene av utsatte og sårbare ungdom som ikke får den rettshjelpen de trenger så håper hun kommunen vil snu.

– Vi har vist at det er mulig å yte gratis og lett tilgjengelig rettshjelp der barn og unge bor. For at arbeidet vårt ikke skal være forgjeves, trenger senteret støtte fra Oslo kommune til neste år.