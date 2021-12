Å leie klær har blitt en stor trend – nå går den norske suksessen internasjonalt

– Innen 2030 forventes gjenbruk å være dobbelt så stort som «fast fashion», sier Sigrun Syverud, gründer og daglig leder av Fjong.

Syverud startet Fjong i 2017, og har siden bygget opp leietjenesten i det norske markedet: Gjennom nettsiden kan man velge penklær til spesielle anledninger, eller man kan abonnere på klær til hverdagsbruk.

Ideen bak var å få tilgang på mer klær, men uten å bidra til et lite bærekraftig overforbruk: For klesindustrien står for 8-10 prosent av klimagassutslippene i verden. I tillegg blir en del av klærne aldri solgt, men ender på et lager eller blir brent. Og av klærne som blir solgt, er det mye som nesten ikke er i bruk.

En tredel ubrukt

– I Norge henger en tredel av det folk har i klesskapene sine nesten ubrukt. Ikke bare at det det er et utrolig stort miljøproblem, men vi bruker ikke engang det som produseres, sier Syverud i TV 2-programmet Bare business.

Fjong samarbeider nå med en rekke kjente klesprodusenter om utleie av deres overskuddslager av klesplagg.

Og nå ser utleietjenesten ut over Norges grenser: I løpet av desember starter Fjong opp i nabolandet i sør.

Danmark

Sigrun Syverud på Fjongs kleslager i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er utrolig mange «langt fremme» merkevarer i Danmark, både på design og bærekraft. De er veldig bevisste på det. Etter Danmark er planen å starte opp i Tyskland, og så videre ut i Europa, sier Syverud.

Etter Danmark og Tyskland står Benelux-landene for tur, der det heller ikke finnes liknende utleietjenester. For Fjong er det viktig å etablere seg i nye land for å utvide kundegrunnlaget, og på den måten sikre lønnsomhet. Syverud jobber nå med å hente inn nye investorer for den videre satsingen internasjonalt:

– Det er viktig å komme ut av Norge, vise at tjenesten er attraktiv i andre markeder. Vi henter nå inn penger for å videreutvikle teknologien, gjøre den enda mer skalerbar, og gjøre den enda mer brukervennlig, sier Syverud.

Flere med utleie

Også andre i klesbransjen har kastet seg på leie-trenden, og tilbyr nå egen utleietjeneste: Turutstyrsprodusenten Bergans leier nå ut utstyr og klær som man kanskje bare trenger noen få ganger i året.

– Dere er ikke bekymret for at enda flere klesprodusenter oppretter egen utleietjeneste, og da blir konkurrenter til Fjong?

– Nei, vi synes det er kjempebra at det er flere som også starter med leie. Den største konkurrenten for oss er bruk-og-kast-samfunnet, og den gamle måten å konsumere på, sier Syverud.

Hun mener likevel at Fjongs teknologi er bedre enn de fleste i bransjen, og at de dermed har et konkurransefortrinn. Ifølge Syverud er også de fleste klesprodusentene positive til samarbeid, selv om gjenbruk kan bety mindre salg:

– Vi opplever at folk er veldig endringsvillige, og veldig med på den nye løsningen som Fjong er en del av. De ser at gjenbruk er raskt voksende, og at man må være med på den endringen, sier Sigrun Syverud.

