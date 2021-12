Klæbo slo tilbake - vant sprinten på Lillehammer

Etter andreplass i Ruka forrige helg slo Johannes Høsflot Klæbo tilbake under verdenscupsprinten på Lillehammer.

I finalen lå Klæbo lenge som nummer to, men på slutten fikk han en avstand på fem meter og kontrollerte det inn til seier på hjemmebane.

– Det var stas. Jeg klarte å skru om hodet i dag og det er alltid artig å vinne. Jeg var veldig gira på å gå på fort i dag og det er en lettelse å kjenne på at jeg lykkes med det, sier Klæbo til TV 2.

Det har vært mye bråk rundt Klæbo etter at han nektet å gå med Viaplay-logoen på skidressen i Ruka. Torsdag ble han enig med skiforbundet om å likevel gå med logoen. Klæbo mener konflikten ikke har preget han inn mot skirennet på Lillehammer.

– Jeg har hatt fokus på å gå på ski. Jeg har brukt de siste dagene på snu om og det kan man si at jeg har klart, sier trønderen.

Morfar på tribunen: – Det betyr mye

For anledningen hadde morfar og trener Kåre Høsflot tatt turen til Lillehammer. Johannes Høsflot Klæbo droppet sesongåpningen på Beitostølen, delvis på grunn av at hans morfar ble rammet av slag.

– Det er en sesong der det kommer til å bli begrenset med muligheter til å se skirenn. Det at morfar, mamma og broderen tar turen, og ikke minst Uno-X og de to jeg kjenner best der med Jens og Vegard er her, det setter jeg pris på og betyr mye, sier Klæbo til TV 2.

Helland Larsen overrasket

Thomas Helland Larsen imponerte og kom på en overraskende andreplass i finalen. 23-åringen var den siste som kom videre fra prologen.

– Dette er 10 av 10. Jeg har ventet på dette lenge. Det er vanskelig å komme seg opp i toppen. Jeg har hatt en del greier og stanget hodet mye i veggen i det siste, sier Helland Larsen til TV 2.

– Hva er det som har fått deg til å stange hodet i veggen?



– Det er litt forskjellige ting. De som kjenner meg vet at det har vært mye greier, sier 23-åringen, som vet at andreplassen i dag kan spille positivt ut i kampen om en OL-plass.

– Jeg har tenkt på det mye, det hadde ikke vært feil å komme til OL, smiler han.

Fått tips av Klæbo

Helland Larsen har bodd på rom med Johannes Høsflot Klæbo, som forteller at han har delt flere tips med romkameraten.

– Nå er det snart han som må gi meg tips, sier Klæbo med smil, og fortsetter:

– Vi har pratet mye om trening generelt, og det er der jeg kan bidra mest. Nå har han fått en finale i banken, og det kommer han til å lære mye av, sier vinneren til NRK.

Håvard Solås Taugbøl var den siste nordmannen i finalen og ble nummer fire, over to sekunder bak Richard Jouve på tredjeplass.

Finale herrer 1. Johannes Høsflot Klæbo 2:52.48

2. Thomas Helland Larsen +0.58

3. Richard Jouve +0.78

4. Håvard Solås Taugbøl +2.98

5. Lauri Vuorinen +4.43

6. Marcus Grate +20.73



Russiske Aleksandr Terentjev som spurtslo Klæbo i Ruka på den klassiske sprinten var ikke like god under dagens skøytesprint. 21-åringen kom ikke lenger enn til kvartfinalen.

Dahlqvist vant - første pallplass på Udnes Weng

Svenskene fortsetter å dominere under kvinnenes sprint. I finalen var Maja Dahlqvist for sterk for Tiril Udnes Weng som ble nummer tre og tok sin første pallplass i verdenscupen. Jessie Diggins ble nummer to.

– Det var noe nytt. Jeg har aldri vært i en finale før. Jeg har tenkt at jeg kan kjempe om en pallplass og endelig gikk det, sier Tiril Udnes Weng til TV 2.

25-åringen håper pallplassen kan gi mer selvtillit til venninne på sprintlaget.

– Det er en stor seier for meg og hele laget. Vi har ikke akkurat herjet vi jentene i sprint. Jeg håper vi kan vise oss mer frem denne sesongen, sier Tiril Udnes Weng.

Finale kvinner 1. Maja Dahlqvist 3:14.07

2. Jessie Diggins +0.35

3. Tiril Udnes Weng +0.86

4. Emma Ribom +1.68

5. Rosie Brennan +2.45

6. Anamarija Lampic +2.62

Saken oppdateres!