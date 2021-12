Klopp fnyser av Salah-kritikk

Jürgen Klopp er ikke enig at toppscorer Mohamed Salah er for egoistisk på banen.

Alle er enige i at enten Chelsea (33 poeng hittil), Manchester City (32 poeng) eller Liverpool (31 poeng) kommer til å stikke av med Premier League-tittelen denne sesongen.

De tre tetlagene har allerede sikret seg en solid luke ned til West Ham på fjerdeplass, som etter 14 serierunder har 24 poeng.

Liverpools manager Jürgen Klopp på sin side mener det er alt for tidlig å snakke om hvem som står igjen som ligamester i mai.

– Er det et tittelrace allerede? Det vet jeg ikke. Men dette er en svært god liga med høy kvalitet. Det er utrolig. Selvsagt er målet vårt å vinne ligaen, men ingen kan vinne den i desember eller januar. Da kan vi kun tape den. Vi må bare være med der oppe og kjempe, og sørge for at vi er ett mål bedre enn motstanderne. Det er spennende, sa Klopp på pressekonferansen før lørdagens oppgjør mot Wolves.

Suksessjefen på Anfield hevder at han ikke bryr seg om tittelrivalenes resultater.

– Alle vet at jeg så Manchester Citys kamp mot Leicester i 2019, da Kompany scoret. Men nå for tiden vet jeg ikke en gang tidspunktene de spiller på. Kanskje jeg vil se dem i mars og april, men det er masse kamper før den tid. Vårt fokus er alltid neste kamp, slo han fast.

Fnyser av Salah-kritikk

En viktig bidragsyter til Liverpools gode sesong er toppscorer Mohamed Salah. Egypteren har hittil scoret 13 mål på 14 kamper, men likevel fått kritikk for å være for egoistisk foran mål.

Klopp er sterkt uenig i kritikken.

– Salah har aldri blitt kritisert for å være egoistisk av noen av oss. Fordi han var aldri for egoistisk, sa Klopp.

Han var mest opptatt av å rose utviklingen Salah har vist. Angriperen hadde fem assist hele forrige sesong. Denne sesongen har han åtte målgivende og er assistkonge etter 14 kamper.

– Det som har hjulpet Mo, er hans erfaring. Han har ikke mistet grådigheten når det gjelder å score mål, men han har også utviklet seg teknisk. Og han har fått et bedre blikk for spillet og ser medspillere på flere områder på banen, mente han.

Klopps Liverpool flyr høyt om dagen. I midtuken smadret de røde fra Anfield byrival Everton 4-1 på Goodison Park.

– Jeg mener ikke det var en åtte av ti-prestasjon på onsdag, fordi det var perioder i kampen der vi slapp Everton inn i kampen igjen. Vi slapp inn mål på 2-0, men så fikk vi kontroll igjen. Det er umulig å spille 95 minutter som vi gjorde de første 20, men vi nærmer oss noe der. Selvsagt var det noen briljante øyeblikk fra oss i kampen, sa Klopp om seieren som sendte Evertons manager Rafael Benitez ett skritt nærmere sparken.

– Desember er galskap

Klopp beskriver det hektiske kampprogrammet som venter i desember og januar som «galskap».

– Desember vil alltid være galskap. Alt er fint til du kommer til jula. Å spille 26.-28. desember er ikke riktig, men vi aksepterer det, vi spiller. Det er tradisjon, men det er veldig tøft, mente han.

Til oppgjøret mot Wolves får Klopp både Joe Gomez og Naby Keita tilbake.

– Det er virkelig fint å ha dem tilbake, de har sett briljante ut på trening. De vil bruke de neste to dagene for å gjøre det som trengs. Om ikke noe skjer, så vil de snart være kampklare, varslet han.