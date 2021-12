Vil skjerpe pendlerbolig-retningslinjene før jul

Samtidig vil Stortinget klargjøre og skjerpe ordlyden i dagens retningslinjer for utdeling av pendlerboliger til stortingsrepresentantene før jul.

Det kan for eksempel være å presisere helt at representanten skal være folkeregistrert og bosatt 40 kilometer unna Stortinget for å ha rett på pendlerbolig, og samtidig presisere stortingspolitikernes plikt til å informere om boligforhold og skattepliktige forhold.

Gjennomgang av alle ordninger

Administrasjonen til Stortinget har nå fått i oppdrag å utforme et forslag til skjerpede retningslinjer. De skal også komme med forslag til hvordan stortingsrepresentantenes feriepengeordning kan endres for å bli tråd med vanlige folks ordning.

– Dette skal behandles før jul, sa stortingspresident Masud Gharahkhani etter et møte med alle de parlamentariske lederne på Stortinget torsdag ettermiddag.

Utvalget som kun skulle gjennomgå pendlerbolig-reglene vil nå få et utvidet mandat.

- Vi mener de skal se gjennom alle ordninger vi har her på huset, sa stortingspresidenten.

Utvalget skal nå gå gjennom ordningene og vurdere om de:

Er rettferdige.

Har legitimitet i befolkningen.

Sikrer at folk har anledning til å bli stortingsrepresentanter hvor enn de bor i landet.

Møte tidlig i neste uke

Det er tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Therese Johnsen som leder arbeidet.

Hun skal møte stortingspresidenten i starten av neste uke.

– Da får vi mer informasjon om mandatet, sier Johnsen til TV 2.

Fakta om pendlerbolig-saken Stortinget eier 143 leiligheter i Oslo. Disse skal dekke boligbehovet til stortingsrepresentanter som bor langt unna.



Til nå har reglene vært slik at de som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget kan få gratis bolig i Oslo. 16.november meldte Adresseavisen at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) hadde hatt pendlerleilighet, samtidig som hun fra 2014 eide bolig sammen med mannen sin på Ski, bare 29 kilometer fra Stortinget. Hun hadde da folkeregistrert adresse i en leilighet eid av partifelle Trond Giske i Trondheim. Først i 2017 meldte hun flytting til Ski og sa opp pendlerleiligheten. På kvelden 18.november trakk Hansen seg fra vervet. Det skjedde like etter at Oslo politidistrikt meldte at de åpner bedragerietterforskning av pendlerboligsakene etter opplysninger om at minst seks navngitte stortingsrepresentanter kan ha feilpraktisert reglene. 5. september avslørte Aftenposten at KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad hadde bodd gratis i pendlerleiligheter i Oslo. Han hadde folkeregistrert adresse hos foreldrene i Agder fra 2009 til november 2020. Samtidig har han eid og leid ut halvpart av en tomannsbolig på Lillestrøm. Ropstad gikk av som statsråd og partileder 18. september, etter at det ble kjent at han også hadde fått tilgang til en gratis statsrådsbolig uten å betale skatt av fordelen. Aftenposten har også meldt om flere andre politikere med pendlerleilighet fra Stortinget som samtidig eier boliger som de leier ut i Oslo. Det er flere representanter som er eller har vært registrert bosatt hos foreldrene og fått pendlerbolig. Dersom man ikke har utgifter til egen bolig er regelen at man skal skatte av fordelen med gratis bolig. Dette har vært praktisert ulikt. Kilde: NTB

Utvalget hadde opprinnelig frist i oktober 2022. Nå vil stortingspresidenten ha forslagene på bordet før sommeren.

I tillegg vil Stortinget be Riksrevisjonen gå gjennom alle ordninger de ønsker. Avtroppende riksrevisor Per-Kristian Foss har alt varslet at de vil gå gjennom både ordningen for pendlerboliger og etterlønn.

Denne skal også være klar til sommeren.

– Per nå er det ordningene for pendlerboliger og etterlønn vi skal se på. Vi vurderer fortløpende hva det er aktuelt å gå inn i, opplyser pressekontakt Siri Bentsrud i Riksrevisjonen til TV 2 fredag.

Det er også åpnet en politietterforskning basert på medieoppslag om misbruk eller feil bruk av pendlerboligordningen.

En ukes frist

Torsdag ble det også klart at Skatteetaten åpner kontroll etter pendlerboligsakene.

De vil gjennomføre en kontroll av hvordan Statsministerens kontor har rapportert inn opplysninger om politikernes pendlerleiligheter. Skatteetatens kontroll er begrenset til arbeidsgiveravgift for pendlerboliger som er tildelt fra Statsministerens kontor.

Der varsler etaten at det vil bli gjennomført en kontroll av innrapportert arbeidsgiveravgift for pendlerleiligheter i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

– Vi har bedt om informasjon om hvem som har hatt pendlerbolig, hvem som har betalt leie, og hvilket tidspunkt de har hatt pendlerbolig, skattedirektør Nina Schanke Funnemark til TV 2.

Fristen for å returnere opplysningene er satt til 10. desember.

– Hadde dere gjennomført denne kontrollen dersom pendlerbolig-saken ikke hadde blitt avslørt?

– Vi gjennomfører en risikovurdering av alle arbeidsgivere. Så er dette er en sak av stor samfunnsmessig interesse, derfor har vi varslet kontroll nå, sier skattedirektøren.

– Har dere hatt slike kontroller av Stortinget eller SMK tidligere?

– Vi kommenterer ikke enkeltsaker, men vi gjennomfører en rekke arbeidsgiverkontroller hvert år.