Ute av LEGO Masters etter intens duell

Etter flere intense uker med LEGO-bygging, har LEGO Masters begynt å spisse seg til, og denne uken kjempet deltakerne om en kvartfinaleplass.

Sist uke var det Bård Nome (54) og Reier Pytte (53) som røk ut, men fikk deretter vite at de skulle få en ny sjanse. Etter ukens utslagskonkurranse var det Jørgen Berg Pedersen (42) og Rune Jansson Gabrielsen (40) som møtte dem i en duell.

Etter duellen var det Jørgen og Rune som måtte forlate LEGO Masters, og Bård og Reier er tilbake i konkurransen, klar for kvartfinalen.

Følte seg som «underdogs»

Jørgen og Rune er begge enige om at LEGO Masters har vært som en drøm, men innrømmet også at de ikke hadde trodd de skulle komme så langt som de gjorde.

– Vi kom langt. Selv trodde vi ikke engang at vi kom til å komme med på audition, eller videre til konkurransen. Så målet var egentlig bare at vi ikke skulle ryke først, og det klarte vi, forklarer Jørgen over telefon.

– Vi ble jo trukket frem flere ganger i topp to, selv om jeg ikke alltid forsto det. De fleste andre, kanskje alle, hadde mer erfaring med LEGO enn oss, så det at vi ble trukket frem i topp flere ganger, det var både overraskende og veldig gøy, fortsetter han.

– Vi hadde ventet litt på det, men samtidig var det leit når det først skjedde, forklarer Rune.

– Vårt mål var at vi skulle bygge det vi ville bygge, og så fikk det bare gå som det gikk. Men samtidig kjente vi konkurranseinstinktet etter hvert, så det vekslet litt frem og tilbake, forteller han over telefon.

Ikke enig med brikkemesters tilbakemelding

I ukens konkurranse skulle deltakerne lage en historie med en «superskurk». Hver av deltakerne fikk utdelt en superskurk, som var forskjellige LEGO-figurer, og skulle utvikle ideen sin rundt det. Rune og Jørgen fikk «budeien», noe de innrømmer ikke var enkelt å jobbe med.

– Ingen av oss likte budeien helt. Vi sleit begge med å finne fellesnevneren. Vi satt der og var sånn «dette må vi løse», men vi hadde ikke så lyst. Så det ble litt mer et problem, enn en glede, å løse den, forklarer Rune.

BUDEIE: Rune mente budeien var en mer enn skurk nok. Foto: LEGO Masters/TV 2

Jørgen forteller at en av styrkene deres gjennom konkurransen hadde vært historiefortellingen deres, men denne runden klarte de det ikke. Tilbakemeldingen de fikk var nemlig at budeien hadde blitt mer en heltinne enn en skurk.

– I den oppgaven som gir oss akkurat det vi har vært gode på, så klarte vi ikke gjøre budeien til en tradisjonell skurk. Hun ble mer en opprører enn en skurk, forklarer Jørgen.

– Vi stanget litt mot konseptet i historien vi bygget, og så klarte vi ikke bruke tiden riktig og vi satt oss fast, fortsetter han.

Til tross for at brikkemester Erik Legernes (50) mente de ikke klarte å gjøre historien slik de hadde blitt bedt om, var ikke Rune helt enig i dette.

– Jeg hadde enklere godtatt det om vi fikk tilbakemelding om at vi hadde rotet bort tiden og ikke bygget godt nok, sier Rune.

– Hvorfor valgte dere den?

Etter at duoen fikk beskjed om at byggverket ikke kvalifiserte til å fortsette i LEGO Masters, fikk de plutselig vite at de skulle få en sjanse til – i en duell Bård og Reier. Til tross for den nye sjansen, var ikke Rune og Jørgen mer overbevist om at de ville komme seg inn igjen i konkurransen.

– Av alle deltakerne var Bård og Reier de verste vi kunne gå i duell mot. De er i den andre enden av skalaen fra oss, de kan bygge alt og har mange års erfaring. De er jo 100 år til sammen, fortsetter han lattermildt.

I duellen skulle lagene konkurrere i å lage en replika av en gjenstand, og fikk valget mellom åtte forskjellige gjenstander og en matrett – kabaret. Denne valgte Jørgen og Rune å gå for, noe som ingen andre forsto.

– Jeg husker en i produksjonen sa til oss, nesten litt surt, «hvorfor i all verden valgte dere den?», fordi det var så dumt av oss, forklarer Rune og ler.

REPLIKA: Jørgen og Rune valgte å bygge LEGO-kabaret. Foto: LEGO Masters/TV 2

– Men jeg mener oppriktig var ikke det det dummeste vi kunne gjøre, for den var kulest å bygge av de valgene vi fikk. Bård og Reier var veldig gode på å bygge realistisk, så da tenkte jeg at vårt fortrinn å velge tingen som vippet alle av pinnen. Kanskje vi hadde vunnet bare fordi det var så dust, forsetter han.

Til tross for at brikkemester synes de klarte å utføre ideen bra, var det dessverre ikke godt nok for å gå videre i konkurransen. De er likevel svært glade og takknemlige for øyeblikkene de delte sammen med hverandre og de andre deltakerne.

– Vi trodde ikke vi skulle være der så lenge, og aldri skulle vinne noen av konkurransen. Så når tvisten kom gikk vi for å lage show, som var vårt motto. Så da går vi ned i historien som de som forsøkte å bygge kabaret i LEGO, sier Jørgen.

– Det er flere bygg jeg er veldig stolt over å ha fått til, ettersom vi ikke var de sterkeste byggerne der. Vi bare bygget og hadde det gøy, som var det vi hadde gått inn for å gjøre, sier Rune.

Se LEGO Masters fredager klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Play.