Ber politiet åpne ny etterforskning av Silje-drapet

Tre gutter på fire, fem og seks år fikk skylden da Silje Marie Redergård (5) ble funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim i 1994.

Nå har Statsadvokaten i Trøndelag bedt politiet om å starte ny etterforskning av saken, skriver Dagbladet.

– Jeg har bedt om at det gjennomføres ny etterforskning, spesielt fordi en del av vitneobservasjonene i saken ikke er fulgt opp. Jeg er ikke enig i at ny etterforskning ikke vil føre til ny informasjon. Vi må gjøre et forsøk og se hva vi får fram, sier statsadvokat Bjørn Soknes til Dagbladet.

Denne høsten har saken på nytt fått oppmerksomhet gjennom NRK-serien «Drapet i akebakken».

I serien kommer det frem at politiet brukte om lag ett døgn før de konkluderte med at det var de tre barna som sto bak drapet.

– Klokt og gledelig

Politioverbetjent og forsker Asbjørn Rachlew har engasjert seg sterkt i Silje-saken. Han ble kjent med den gjennom serien som har gått på NRK denne høsten.

– Det lille NRK viste meg bekymret meg. Derfor tok han kontakt med Riksadvokaten rett før sommerferien og tilbød meg å gjennomføre en analyse av saken, sier Rachlew til TV 2.

Rapporten Rachlew leverte til Riksadvokaten konkluderte med det samme som Statsadvokaten nå har landet på. Rachlew er derfor glad for beslutningen.

– Det er en etter mitt syn klok og gledelig beslutning. Denne saken trenger og fortjener en ny og kritisk gjennomgang av et større team enn meg selv, med mandat til å gjøre etterforskningsskritt, sier han.

– Tilståelser uten verdi

Rachlew fikk to mandater da han skulle utarbeide rapporten for Riksadvokaten. Det første var å analysere saken og skrive en rapport. Det andre var ifølge ham selv å understøtte den påbegynte prosessen med utviklingen av nasjonale retningslinjer for politiavhør av mistenkte barn.

– Det var en påbegynt prosess og Riksadvokaten tenkte at en undersøkelse av meg ville understøtte den påbegynte prosessen.

I Silje-saken tilsto de tre guttene på fire, fem og seks år at de hadde skadet Silje, og at de var skyldige i hennes død. Etter å ha sett på sakens dokumenter har Rachlew konkludert med at avhørene av barna ble ulovlig gjennomført.

– Mine bekymringer forsterket seg og jeg konkluderte med at avhørene av de mistenkte barna var ulovlig og at tilståelsene overhodet ikke hadde noen bevisverdi. Jeg fant også at det manglet helt sentrale etterforskningsskritt som ikke var utført.

– Hvordan tenker du mulighetene er for det nå?

– Noen av de er umulige å gjennomføre. Jeg vet ikke om de vitnene som skulle vært avhørt er i live, sier Rachlew og legger til:



– Jeg håper at denne prosessen som nå settes i gang vil resultere i et rettferdig resultat for guttene som har levd med den premature avgjørelsen i 27 år, sier Rachlew.