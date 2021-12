– Det hadde vært bedre med enklere regler

Smitten herjer og på ny må vi takle tiltak for å begrense smittespredningen. Atferdsekspert mener det er naturlig at noen nøler med å ta inn over seg tiltakene.

Etter halvannet år med tiltak og nedstigning jublet mange da smitteverntiltakene ble fjernet og Norge gjenåpnet i september.

Men med stadig nye smitterekorder og det som ser ut til å være et større utbrudd med den nye omikronvarianten, måtte regjeringen torsdag på ny innføre en rekke tiltak for å forsinke spredning av den svært smittsomme virusvarianten.

Atferdsspesialist Jørgen Dalen mener vi har bedre forutsetninger for å takle tiltakene denne gangen, enn i mars 2020.

– Jeg tror vi har bedre forutsetning for å takle tiltakene nå, fordi vi har lært oss flere nye atferder, sier Dalen, og minner om at mange brukte munnbind for første gang i livet i 2020.

Derfor nøler noen

Han mener også noe av grunnen til at vi vil takle det bedre nå er fordi kunnskapsnivået om smitte er mye høyere blant folk enn før.

– Det har vi også sett i land som har opplevd flere epidemier med få års mellomrom – de er raskere til å etterleve tiltakene, sier Dalen.

Atferdseksperten mener likevel det er et par momenter som kan gjøre at mange nøler litt med å ta inn over seg tiltakene.

– Frykten for sykdommen har blitt mindre blant fullvaksinerte. Mange opplever ikke lenger at det er deres egen helse som står på spill, men i stedet kapasiteten på sykehus og de uvaksinerte. Men dette kan fort snu seg når vi får mer kunnskap om den nye virusvarianten, sier han.

– Leter etter unnskyldninger

Atferdspsykologen mener at det også kan være en «få tannkremen tilbake i tuben»-effekt, spesielt blant de som satte ekstra stor pris på å få tilbake friheten i september 2021.

– Enkelte syns det er vanskelig å forholde seg til det som i noen tilfeller kan virke som selvmotsigende regler. Hva tenker du om det?

– Jeg tror vi ubevisst leter etter unnskyldninger for ikke å følge anbefalingene, det er veldig menneskelig. Sånn sett er det uheldig å kommunisere anbefalinger med mange unntak knyttet til seg, det hadde vært bedre med enklere regler, sier Dalen.

Tilliten faller

Statsminister Jonas Gahr Støre informerte torsdag blant annet om munnbindpåbud i Oslo-området, påbud om hjemmekontor og antallsbegrensinger.

– Denne pandemien skal vi kontrollere. Den er ikke over. Det har vi fått demonstrert med tydelighet denne uken, sa Støre på pressekonferansen.

BEKYMRET: Helseminister Ingvild Kjerkol sier at situasjonen nå er bekymringsfull. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Situasjonen er bekymringsfull og vi tar grep. Vi har et stort utbrudd med den nye varianten, sa helseminister Ingvild Kjerkol .

Dette er tiltakene i Oslo-området: Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion.

Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.

Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.

Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling

Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling

Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200). Kilde: Regjeringen

Samtidig som regjeringen setter inn tiltak for å begrense smitten, faller tilliten til myndighetenes koronainformasjon.

Tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion viser at kun seks av ti nordmenn sier de har tillit til koronainformasjon som gis av regjeringen.

Dette er det laveste som er målt under hele pandemien.

– Nedstenging vil gi muligheter

Atferdsspesialist Dalen mener det nå er viktig at vi alle vrir hodene våre til å tenke positivt.

– Jeg synes vi alle bør unngå å bare tenke på de negative konsekvensene, og heller fokusere på om en ny nedstenging vil gi muligheter, sier Dalen.

Han påpeker at det fortsatt er slik at «tid» er et knapphetsgode for mange.

– Derfor kan karantene og nedstenging også være en tid for å revurdere hvordan vi disponerer tiden vår, det kan vi alle ha godt av, sier han.