Tester pinnekjøtt: – Dette er skremmende

I år sier 35 prosent av oss at vi skal spise pinnekjøtt på julaften, ifølge tall fra Matprat. Det er store forskjeller på pinnekjøttet i butikkhyllene, og det kan være vrient å vite hva du bør gå for.

Ved hjelp av et erfarent team med kokker, bestående av Eirik Lillebø, Wenche Andersen og Sylvia Vavik, gir vi deg en pekepinn på hva du bør kjøpe.

Vi har valgt ut fire typer urøkt, og fem typer røkt pinnekjøtt fra merkene Jacobs, Henriettes, Nordfjord, Gilde og First Price. Testen utføres som en blindtest.

REAGERER: Her smaker kokk Eirik Lillebø på det urøkte kjøttet fra Nordfjord. Foto: Une Marvik Hagen.

Ett av de urøkte pinnekjøttene skaper sterke reaksjoner i panelet. Se hvorfor i videoen øverst i saken!

Røyket vekk fluene

Røkt pinnekjøtt er mest vanlig på Vestlandet, men hvorfor er det egentlig sånn?

– Det har alltid vært sånn at været styrer maten i Norge. På Vestlandet er det så rått og så mye regn at fluene gikk i kjøttet selv om en salta det. Dermed måtte man røyke det i tillegg for å holde bakteriene på avstand. På Østlandet og i Nord-Norge er det tørrere, og det gjorde at det holdt å salte kjøttet for å holde fluer og annet unna, forklarer Lillebø.

Alt kjøttet i testen har blitt vannet ut i 22 timer.

Disse pinnekjøttene testes: Gilde, røkt og urøkt

Henriettes, røkt og urøkt

Jacobs Utvalgte, røkt og urøkt

Nordfjord, røkt og urøkt

First Price, røkt

– Generelt er det bedre å vanne det ut for mye enn for lite, for hvis man vanner ut for lite blir det bare hardt, sier Wenche Andersen.

– Smaker harskt

Testpanelet gyver løs på det røkte pinnekjøttet. Gildes variant har en litt rar smak på fettet, men særlig Vavik er godt fornøyd med selve kjøttet.

– Jeg fikk en veldig mør bit, sier hun.

Gildes røkte pinnekjøtt får terningkast 4. Hakk i hæl følger Jacobs og Henriettes med terningkast 3.

Pinnekjøttet fra First Price ser umiddelbart fristende ut.

– Det er fristende helt til du finner ut at her er det både bog og skulder, sier Lillebø og rynker på nesa.

Og enda mindre fristende er det når kokkene smaker på kjøttet.

– Oj, dette var ikke godt. Her er det en bismak, smaker harskt, synes Andersen.

De er enige om at kjøttet rett og slett er uspiselig. First Price røkt pinnekjøtt får kun ett øye på terningen etter den dårlige opplevelsen.

Norgesgruppen beklager. De sier det er gjort blindtester på produktet, og at ingen har rapportert om usmak eller harskning. De legger til at det står på pakkene at de inneholder lammeside og lammebog.

Vinneren

Best blant de røkte er kjøttet fra Nordfjord, med en femmer på terningen.

– God smak, mild, fin saltsmak. Ikke veldig fremtredende røyksmak, men den ligger der som en fin tone bak, mener Andersen.

– Dette var slettes ikke dumt. Og så er det ikke noen usmak på fettet, legger Lillebø til.

Blir uvel

Blant de urøkte pinnekjøttene er det Henriettes som er den klare vinneren.

VINNER: Henriettes får en sekser for sitt urøkte pinnekjøtt. Foto: Une Marvik Hagen.

– Jeg synes det var kjempegodt, sier Vavik med et stort smil.

De er enige om å hente fram sekseren på terningen.

– Det smaker kjærlighet og omtanke, og bittelitt god tid, skryter Lillebø.

Jacobs urøkte får en firer, mens Gilde havner på terningkast 2. Sistnevnte smaker lite og har for lite fett, ifølge panelet.

Nordfjord, som er best i den røkte kategorien, får fullstendig slakt for det urøkte kjøttet.

– Det smaker mugg. Det er skremmende, slår Lillebø fast. Vavik sier hun blir uvel.

Kjøttet selges hos REMA 1000. Både dagligvarekjeden og produsenten Nordfjord sier de ikke har fått lignende tilbakemeldinger på dette produktet.

Nordfjord skriver:

«Det er svært beklagelig at smakspanelet har testet et produkt som ikke svarte til forventningene. Ut fra beskrivelsen kan det tyde på at det har vært et hull i pakken, det kan føre til at produktet får feil smak.»

REMA 1000 legger til at i slike tilfeller får kunden tilbud om en ny pakke.