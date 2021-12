Nå åpner skianlegg over hele landet

I helga kan du kose deg i skibakken på over 25 vintersportssteder som åpner for sesongen.

– Nå har vi hatt fantastisk vintervær! sier Camilla Sylling Clausen i organisasjonen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner til TV 2.

LOVER KNALLHELG: Camilla Sylling Clausen i bransjeorganisasjonen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner

– Endelig en skikkelig god gammeldags norsk kulde i store deler av landet. Det er bare å finne frem utstyret og oppsøke nypreparerte bakker. Dette blir en strålende helg, fortsetter hun.

Pudderalarm

Aurdal i Valdres og Sogn Skisenter har allerede tjuvstartet. I dag og morgen er det klart for åpning på 24 skianlegg over hele landet. Blant disse er Strandafjellet skisenter på Sunnmøre, hvor nysnøen har lavet ned de siste dagene.

– Vi hadde et bra grunnlag med kunstsnø og nå har det kommet påfyll med 30-40 cm natursnø. Her blir det muligheter for pudderkjøring, sier markedsansvarlig Mari Riksheim til TV 2.

Ifølge Fnugg.no åpner disse skistedene: SkiStar Hemsedal Ål skisenter Myrkdalen fjellheiser Norefjell skisenter SkiStar Trysil Kvitfjell alpinanlegg Ulvdal skisenter Voss resort Gausta skisenter Varingskollen Sauda skisenter Tusten skisenter Haukelifjell skisenter Strandafjellet Skeikampen alpinsenter Hafjell alpinsenter Sjusjøen skisenter SkiGeilo Geilo Narvikfjellet Bjorli Oppdal Drammen Kongsberg Oslo vinterpark I tillegg er allerede Aurdal i Valdres og Sogn Skisenter åpnet. Tips oss gjerne på tips@tv2.no hvis ditt skianlegg mangler i oversikten.

Hun forteller om stor pågang fra skientusiastene.

– Vi har hatt et vanvittig bra salg av sesongkort. Folk er virkelig sultne på å stå på ski. Nå gleder vi oss virkelig til å åpne, sier Riksheim.

GOD STEMNING: Bildet viser skiheisen i Trysil fredag. Foto: Harald Jacobsen/TV 2

Gleder seg

En av de som er klar for å teste skiene er Kjetil Leknes som var på Strandafjellet for å hente ut sesongkortet.

– Jeg gleder meg noe helt enormt etter å komme i gang. Det blir helt fantastisk. Her på Strandafjellet har vi det beste terrenget, den beste snøen, gode skiheiser og god service, skryter Leknes.

SNØJUBEL: Markedsansvarlig Mari Riksheim ved Strandafjellet skisenter jubler over åpningshelg. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Dette blir bra. Vi ser fram til sesongstarten, sier skiguide André på Strandafjellet.

– Kom deg ut!

Camilla Sylling Clausen forteller at det har vært jobbet intenst med sesongforberedelsene på mange anlegg.

– Når det er såpass kaldt over lengre tid blir kunstsnøen vi produserer av veldig fin kvalitet. Den er lett å pakke, dose og preppe. Og vi blir alltid ekstra glad for natursnøen som gir ekstra fin vinterstemning med snø på trærne og kalde neser og knirk i snøen. Dette tror jeg blir en kjempefin vinterhelg, sier Sylling Clausen.

PREPPING: Sjur Ringstad i tråkkemaskina forbereder traséene på Strandafjellet skisenter til åpning i helga. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Og da handler det om å benytte anledningen?

– Ja, det synes jeg virkelig. Med litt for mange dårlige covidnyheter for tiden så det er bare å komme seg ut på ski og ha det gøy så lenge man følger smittevernsreglene. Det tror jeg folk fortjener og har gledet seg lenge til i hele høst.