Liv Åshild knipset snodig fenomen

Liv Åshild Mathisen fotograferte denne uken et fantastisk naturfenomen i Gudbrandsdalslågen, nord for Sjoa.

Det dreier seg om en gigantisk is-sirkel som roterer rundt og rundt som en karusell i elva. Bygdefolket kaller det spesielle fenomenet iskverna.

– Jeg knipset bildet på onsdag. Det er artig å følge med på dette, sier Liv Åshild Mathisen til TV 2.

I følge bygdefolk er iskvern-fenomenet sjeldent i norske elver.

FOTOGRAFEN: Her er Liv Åshild som tok bilde av den fantastiske iskverna. Foto: Privat

– Det er understrømmer som går rundt og rundt. Så danner isen seg til en rund sirkel som roterer rundt, helt til den blir så stor at den fester seg til iskanten. Understrømmene synes ikke, så opp gjennom tidene er det en del som har druknet i dette området av elva, forteller Mathisen.

– Artig

Ånund Sigurd Kvambekk ved isvarslingen i NVE sier det uvanlige med det sirkelformede isflaket ved Sjoa at det er veldig stort.

– Dette skjer av og til i bakevjer på stilleflytende elver. Og vi har tidligere sett det i nedre deler av Nidelva i Trondheim. Det uvanlige er størrelsen på flaket, sier han.

Liv Beate Galstad bor på en gård like ved stedet iskverna har oppstått.

FRYST: Slik ser sirkelen ut idag, etter at kulda satte inn. Foto: Fredrik Ulen

– Det er artig å ha et slikt fenomen i nabolaget. Nå har sirkelen frosset fast på grunn av kulda. Men den løsner sikkert når det blir mildvær, sier hun.

Hun forteller at sirkelen nesten oppstår hver eneste vinter.

Derfor skjer det

NVE-eksperten forteller at han har kommentert lignende bilder fra Sjoa-området i 2014 og at fenomenet er mer vanlig i mindre skala.

– Det kan skje når isen har lagt seg i en kald periode, og det er et drag under isen i bakevjen i en roterende strøm, forklarer han, og fortsetter:

– Kanskje blir det litt mer vannføring, i hvert fall tar kreftene overhånd og isflaket sprekker opp i et stort flak som begynner å rotere. Det vil slipes mot sidekantene av råken og bli rundere og rundere, og mindre og mindre. Men avhengig av strømforholdene kan det ligge å rotere som et stort flak lenge, og som all annen is kan istykkelsen øke mens den roterer, sier Kvambekk.