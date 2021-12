Trill terning på ukens Megahit-låter

I kveld er det klart for den tredje uken i Norges nye Megahit. Trill terningen og finn din favorittlåt.

Denne høsten kjemper deltakere om å skape den største hitlåten med drahjelp fra etablerte artister og mentorer.

Sammen prøver de å lage landeplager som legges ut på Spotify underveis. Helene Olafsen sin låt «Ludvig Daae» er avspilt over 1,7 millioner ganger på Spotify siden den ble lagt ut for to uker siden.

Kjendisene får utdelt et nytt tema hver uke, og denne lørdagen er temaet «sterke følelser».

Se Martine Lunde synge litt av den nye låten hennes

Deltakeren som havner nederst på hitlisten ryker ut, og blir erstattet av en ny kjendis som kommer inn som utfordrer.

Forrige uke røk influenser Caroline Berg Eriksen ut av programmet, og inn kom influenser Martine Lunde. 25-åringen har laget en låt om idiotiske gutter.

Her kan du høre låtene og trille terningen:

Oskar Westerlin med «En til».

Einar Nilsson med «Lynet slo ned».

Martine Lunde med «Fuckboy»

Maria Stavang med «Karaoke».

Helene Olafsen med «Glittertind».

Abubakar Hussain med «Nostrovie».