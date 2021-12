Tonje tok andreplassen i Farmen: – Det er bittert

En jevnere finale kunne det ikke blitt, da Farmens yngste deltaker denne sesongen, Tonje Frigstad (21) skulle kjempe om seieren mot Torpet-vinner Daniel Godø (30).

Før finalen gikk av stabelen, skulle stemmekniven deles ut. Frigstad fikk flest stemmer, og kunne derfor gå inn i finalen med én kniv mer enn Godø.

Men selv om ledelsen ga henne en trygghet, var det til slutt Godø som stakk av med seieren, og ble dermed historisk.

Ingen Torpet-deltaker har nemlig vunnet den ordinære versjonen av Farmen før.

– Bittert

Da programleder Mads Hansen (37) kunne gratulere Godø med seieren, måtte Frigstad ta til tårene. Idet hun møter TV 2, føler hun både på bitterhet og glede.

– Det føles veldig rart. Jeg var veldig, veldig nærme. Samtidig er jeg veldig glad, for jeg har føler jeg egentlig har vunnet. Jeg har fått møte så mange fine folk, og fått lov til å være med på denne reisen. Men det er selvfølgelig bittert, sier hun.

Selv hadde Frigstad et håp om å nå langt i konkurransen, men innrømmer at hun egentlig ikke hadde trodd det.

– Det har vært et eventyr fra dag én, som jeg unner alle å få lov til å være med på.

– Skinnet bedrar

I løpet av oppholdet fikk hun raskt en god tone med Tromsøværingen Simon Tronstad Jacobsen (23). Han synes det var rått å se Frigstad briljere i finalen.

– Den dama slutter aldri å imponere. Jeg hadde vært ferdig for lengst om jeg stod der, så all ære til henne. Skinnet bedrar, sier han til TV 2.

Før Frigstad dro inn på gården hadde hun et ønske om å vise at man ikke nødvendigvis var dum, selv om man var blond. Stereotypen om å være blond og dum, føler hun at hun har klart å motbevise.

– Man trenger ikke å dømme meg etter utseende. Det har jeg fått høre ganske mange ganger at: «Fy søren, jeg undervurderte deg så sinnssykt mye». Så det er deilig.

