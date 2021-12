Kan risikere å bli nektet plass i ligaen: – Det blir ubehagelig

Ifølge generalsekretær Ottar Eide vil Norges Ishockeyforbund komme med omfattende endringer i tiden fremover. Han peker på flere ting forbundet ønsker å ta tak i.

– Fremover kommer vi til å se på hvilke lag som er i Fjordkraft-ligaen, og å få på plass flere ressurser totalt sett. I den sammenhengen ser vi på kvinnelag knyttet til klubbene, hallkapasitet, medisinsk apparat rundt hver klubb og diverse andre ting, forteller han.

Eide går spesielt hardt ut mot de klubbene med dårligst økonomi og lavest tilskuertall.

– Hvis du ikke har god nok økonomi så kan du kanskje ikke spille i toppligaen. Vi vet at noen klubber har alt for liten omsetning til å være så profesjonelle som de beste klubbene og de med mest ressurser. Det er stor forskjell på å ha 200 tilskuere på kamp og 3000. Dette er en publikumsidrett, og da må man kunne levere bedre enn det, spesielt i topphockeyen, sier han.

I følge Hockey.no er klubbene med lavest gjennomsnittlige tilskuertall denne sesongen Grüner med 187, Manglerud Star med 424 og Ringerike med 893 per kamp. De resterende sju klubbene snitter på over tusen. Stavanger Oilers topper statistikken med et gjennomsnitt på 3106 tilskuere per kamp.

– Ikke bærekraftig

– Betyr det da at hvis lag som Grüner og Manglerud ikke får opp tilskuertallet så vil de risikere å bli presset ut av toppligaen?

– Presse ut blir ikke riktig ord. De er jo sportslig kvalifisert, og det er det som betyr noe nå. For fremtiden ønsker vi klubber som i tillegg trekker publikum og som har attraktivitet knyttet til seg. Hvis de skal opprettholde nivå, og være der de er nå i fremtiden, så tror jeg de må utnytte potensialet bedre, sier han.

Eide tror ikke det vil være bærekraftig å ha et så stort spenn mellom lagene som han mener det er for øyeblikket.

– Det er langt fra Stavanger Oilers og ned til de som har lavest budsjett på kanskje fem millioner. Selv de lagene kan gjøre gode prestasjoner, men det er ikke bærekraftig i lengden, mener han.

– Hvordan forventer dere at dette skal realiseres?

– En del ting kan vi ta inn som lisenskrav. Det vil si at du ikke får lisens til å spille, med mindre du tilfredsstiller de kravene vi stiller. Vi har fratatt lisensen tidligere, da var det på grunn av økonomiske årsaker. For eksempel med Lørenskog. Da må noen klubber kanskje spille i en lavere divisjon en stund og starte litt på nytt, svarer Eide.

Generalsekretæren har tro på at situasjonen kan bedres for norsk hockey, men han er tydelig på at bestemte endringer må komme.

– Comet hadde 1400 tilskuere nå i første divisjon, så vi ser jo at det er en interesse for hockey her. Derfor er det så synd at vi har under 200 tilskuere på en kamp i den øverste ligaen. Da er det noe som er feil, og det må vi gjøre noe, sier han.

Han legger ikke skjul på hva endringene vil medføre av reaksjoner.

– Det blir ubehagelig, for vi må gjøre noe som ikke alle vil synes er riktig. Hvis vi skal bli bedre, så må vi også skuffe noen, dessverre, sier Eide.

– Når kommer disse kravene?

– Ingenting av dette er vedtatt, men i løpet av et femårsperspektiv må vi ha satt i gang mye. En del ting kan skje fort, mens andre krav kan ta lenger tid. Du kan ikke plutselig si at alle klubbene skal ha 20 millioner omsetning, og forvente det i løpet av et år. Men i løpet av 5 år burde det skje noe, og signalene burde komme innen neste høst, sier han.

– Blir feil

Daglig leder i Grüner Ishockey, Trond-Erik Larsen, er kjent med deler av fremtidsplanene til ishockeyforbundet. Han uttrykker likevel frustrasjon over hvordan ishockeyforbundet og Eide nå håndterer situasjonen.

– Jeg er godt kjent med de planene, men å gå ut så detaljert som Eide har gjort, det synes jeg blir feil nå. Å si at «vi er nødt til å skuffe noen» er en unødvendig uttalelse fra Ottar Eide, sier han.

Larsen kritiserer også spesielt en annen uttalelse fra generalsekretæren.

– Det er svært uheldig av noen i forbundet å peke på at klubber har få publikummere, det er jo en utfordring hele idretts-Norge sliter med akkurat nå. Det er kanskje like før vi ikke får lov til å ha publikum igjen i det hele tatt, så jeg synes det er lite gjennomtenkt å trekke frem tilskuertallene akkurat nå, sier den daglige lederen.

KRITISK: Daglig leder i Grüner Ishockey er kritisk til ishockeyforbundets uttalelser. Foto: Grüner Ishockey

– Hvorfor synes du det er problematisk av Eide å gå ut så detaljert med dette?

– Det er forslag og skisser som fortsatt ikke, etter min oppfatning, er ferdigstilt i sin helhet. Å gå ut med dette før det er forankret i blant annet det nyopprettede Elitehockey AS synes jeg er unødvendig. Han burde latt være å si noe om dette akkurat nå, mener han.

Larser stiller seg også undrende til generalsekretærens uttalelser om bærekraftighet i ligaen.

– Hva som er bærekraftig defineres vel ikke ut fra en gitt omsetning, store budsjetter eller et bestemt antall publikum. Jeg mener hver enkelt klubb styrer selv hva som er bærekraftig. Om vi klarer oss med vår lille omsetning, og med den er sportslig kvalifisert, så er jo det bærekraftig for oss. Vi spiller her nå og har ikke brukt mer penger enn vi har. Det finnes dessverre ferske eksempler på andre som bruker mer penger enn de har, selv med tusenvis av publikum. Da lurer jeg på hva Ottar Eide egentlig legger i bærekraftighet, sier Larsen.

– Triste nyheter

– Som styreleder i Grüner, hva tenker du om planene for toppligaen?

– For våre spillere og for oss som klubb, som jobber hardt hver eneste dag, vil dette være triste nyheter, selvfølgelig. Nå forholder vi oss midlertidig til reglene som de er, og da er vi kvalifisert med de midlene vi har, sier Larsen.

GRÜNER: Quentin Papillon har storspilt for Grüner denne sesongen. Hvis de omtalte reglene i saken blir innført, kan laget hans bli tvunget til å rykke ned til 1. divisjon. Foto: Annika Byrde / NTB

Den daglige lederen i Grüner bekrefter at han har kjennskap til kravene fra før, og innrømmer at han er enig med Eide i enkelte ting.

– Dette er tanker om utvikling av eliteserien som også Grüner har vært med på. Prinsipielt er vi ikke motstander av endring, og vi ser jo at det å få flere tilskuere og få opp markedsverdien er viktig for utviklingen av norsk ishockey. Blir ishockeysporten større og lokker flere tilskuere, vil den sannsynligvis også bli mer interessant for større nasjonale samarbeidspartnere. Med tanke på veien videre for ishockey-Norge så kan det være en nødvendighet å sette visse krav for å oppnå forbedring, sier Larsen.

Han står likevel fast ved at Grüner fortjener en plass i Fjordkraft-ligaen.

– Idretten handler om å konkurrere for å bli best, og Grüner konkurrerer blant de ti beste nå basert på at vi er sportslig kvalifisert til det. Jeg er ikke uenig i at man må satse mer, og ta noen valg for å heve det markedsmessige og sportslige nivået i norsk ishockey. Så må man se på hvilke muligheter man har for å få det til, sier Larsen.