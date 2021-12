Tingrettsdommer tiltalt - må møte i retten

Det er NRK Møre og Romsdal som melder dette.

Det er lokalavisa Tiden Krav i Kristiansund som i forbindelse med en opprivende barnefordelingssak har avslørt at tingrettsdommeren var hemmelig kjæreste med sentral person i det lokale barnevernet.

Tingrettsdommeren fikk spørsmål om habiliteten, men avviste at han hadde noen relasjon til vedkommende. Men kvinna fortalte i lokalavisa at hun hadde fått over 1600 tekstmeldinger og at de stadig vekk møttes.

Vest politidistrikt har etterforsket tingrettsdommeren som nå er tiltalt for brudd på straffelovens §365, som omhandler uriktig erklæring bestemt til bruk som bevis.

– Når det blir avdekket og kan bevises at en dommer forsettlig har avgitt uriktige opplysninger, mener vi det er alvorlig, sier statsadvokat Benedikte Høgseth til NRK.

Den nå tiltalte mannen ble innstilt som nummer 1 til dommer i Frostating lagmannsrett og skulle i sommer utnevnes av Kongen i Statsråd. Politietterforskinga gjorde at utnevnelsen ble satt på vent.