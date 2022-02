Mista dottera i fjellulukke – etterlyser betre merking i fjellheimen

Titti Østerberg tenner stearinlyset som står ved sidan av bilete av dottera hennar på benken i stova.

TENNER LYS: Titti tenner eit lys for dottera. Foto: Elias Engevik/TV 2

Rundt bilete ligg tre steinar frå fjellet dei begge var så glad i, men som kosta dottera livet.

Det er litt over eit halvt år sidan Une Celine Grønsdal mista livet i ei fallulukke på Hallingskarvet i Hol kommune.

Foto: Elias Engevik/TV 2 – Eg har ikkje noko usagt. Det er godt. Ho veit kor glad eg var i henne, og eg veit kor glad ho var i meg. Men sorga sit i.



Gjekk seg vill i tåka

30. Juni i fjor var Une på besøk hos mora og stefaren Vidar, i feriebustaden deira på Geilo.

Ho hadde endeleg sommarferie, etter ein hektisk periode der ho hadde jobba med smittesporing i Bergen kommune.

Denne varme juni-dagen skulle ho, mora og stefaren ta ein rask treningstur opp sherpa-trappene på Prestholtstien i Hallingskarvet. Une var i god form og heldt høgare tempo enn turfølget. Dei avtalte difor å møtast på toppen.

Men då Titti og Vidar kom opp på toppen av trappene, var ikkje Une å sjå nokon stad.

– Eg presiserte aldri at eg meinte toppen av trappene. Une må ha trudd toppen var litt lenger framme, og gått vidare. Ho var ikkje kjent der, fortel mora.

TURGLAD: Une var glad i å gå på tur i fjellet. Dette bilete er tatt då ho var på fjelltur på Hallingskarvet i 2016. Foto: Privat

Dei var ikkje uroa. Une var i god form og vane med å gå i fjellet. Titti og Vidar rekna med ho ville komme ned ein annan veg, og gjekk ned igjen for å vente på henne.

Men Une kom aldri.

– Til slutt fann me ut at me måtte ringe etter hjelp. Ein redningsaksjon vart sett i gong med helikopter, frivillige og politiet.

Titti og Vidar gjekk heim for å vente, tilfelle Une kom heim.

Men seinare same kveld kom beskjeden. Une hadde falle utfor eit stup, og ho overlevde ikkje fallet.

Reagerer på dårleg merking

Une hadde truleg gått feil etter at ho kom inn i eit lag med tjukk tåke. I staden for å følgje stien til høgre, hadde ho gått rett fram, og rett mot eit bratt stup.

Ho blei funnen i eit juv ein knapp kilometer frå stien. Ho hadde falt om lag 80 meter.

Sjølv om stien er lagt opp med vardar og raude merker kvar 10. meter, seier foreldra at det kan vere vanskeleg å sjå kvar stien går når ein kjem opp på trappene. I tillegg kjem tåka ofte brått og tjukt på det høge fjellet.

Foto: Elias Engevik/TV 2 – Det er heilt utruleg at det ikkje er betre opplyst at det er så lett og så farleg å gå feil på denne turen.

Faren til Une har gått turen fleire gongar, og reagerer sterkt på at det ikkje er sett opp fareskilt som åtvarar om dei bratte skrentane som omringar turområdet.

– Det som er alvorleg i dette er at ein aktivt lagar stiar som legg til rette for at folk skal ferdast på fjellet, utan å følgje det opp med å gjere folk merksame på kva dei gir seg ut på.

Han meiner styresmaktene må ta større ansvar for å sikre at slike turar er trygge.

– Det er meir informasjon om sherpaene som har bygd stien, enn det er om farene ved å gå der.

SKILT: Dette skiltet er sett opp ved Prestholtseter i Hallingskarvet. Skiltet gjev informasjon om området. Foto: Petter Braaten / Statens Naturoppsyn

– Ikkje praktisk mogleg

Petter Braaten i Statens Naturoppsyn seier dei har fokus på tryggleik og at tilrettelagte stiar skal vere godt merka.

Han er einig i at dei har eit ansvar i å trygge tilrettelagte stiar, dersom dei går ut i eit farleg område.

Men ein kan ikkje sikre heile fjellheimen.

– Noreg er eit svært, kupert og mangfaldig land, med mange eksponerte stadar som folk, gjennom allemannsretten, kan ta seg fram til som dei vil. Dersom ein skal sikre alle desse stadane for at folk ikkje skal kunne falle utfor, så vil landet bli utsett for ein ekstrem utbygging av sikringstiltak. Det er ikkje praktisk mogleg, seier Braaten.

POPULÆRT TUROMRÅDE: Hallingskarvet nasjonalpark er eit stort fjellområde, med mange bratte skrentar. Petter Braaten i Statens Naturoppsyn meiner det ville blitt svært omfattande om ein skulle sikra heile området. Foto: Statens Naturoppsyn

Hallingskarvet nasjonalpark er eit fjell som har krevd fleire liv og ført til fleire redningsaksjonar. I 2020 omkom ein turist som hadde gått seg fast i dårleg vêr. Også i 2015 omkom ei kvinne etter ei fallulukke i nasjonalparken. I fjor haust gjekk ei kvinne seg vill i fjellet, og blei funnen etter ein omfattande leiteaksjon.

– Det er ikkje risikofritt å ferdast i fjellet, men folk må ta ansvar for å tileigne seg kunnskap om området dei ferdast i. Me kan ikkje sikre og merke alt som er utanfor stiane også, seier Braaten.

ANNLEIS KVARDAG: Livet har blitt eit heilt anna sidan dei mista dottera i fjor. Men minnene er mange og gode. Foto: Elias Engevik/TV 2

Norsk friluftsliv i endring

Far til Une meiner likevel at fjellturismen som næring må ta eit større ansvar for tryggleik i fjellheimen, enn det som er tilfellet i dag.

– Norsk friluftsliv er i endring. Internett og instagram får kanskje fleire folk ut på tur, men det er mange som ikkje har nok kunnskap om korleis ein skal ferdast i naturen. Det trengs meir fokus på tryggleik, seier Arne.

Han håpar både styresmaktene og organisasjonar som Den Norske Turistforeininga vil kome meir på bana.

Tone Elden Sørlie er tryggingsrådgjevar i DNT. Ho er einig i at det norske friluftslivet er i endring, og seier at dei følgjer nøye med på utviklinga.

– Norsk turtradisjon er nok i endring både med tanke kor mange menneske som legg ut på tur og kva aktivitetar som trekk folk ut. Me har fokus på at flest mogleg skal få tileigne seg nok kunnskap og tilbyr ulike kurs over heile landet.

TERAPI: – Den beste terapeuten har pels og fire bein, seier Titti Østerberg. Ho har funne mykje trøyst i hunden Odin sidan ho mista dottera i fjor. Foto: Elias Engevik/TV 2

Eg har funne så mykje trøyst i den hunden. Eg veit ikkje kva eg skulle gjort utan. Eg trur ikkje eg hadde kome meg opp om morgonen. Titti Østerberg

Vil ikkje dødsfallet skal vere forgjeves

Foreldre minnast ei livsglad og omsorgsfull jente. Ho var full av energi, elska å vere ute i naturen og å tilbringe tid med venene.

Ho var nyutdanna lege, og skulle snart byrje i ny jobb.

Men først skulle ho og mora reise til Nord-Noreg for å hente Une sin nye firbeinte ven, samojeden Varg.

– Ho snakka om denne hunden heile tida. Den sommaren handla alt om Varg, seier mora.

Difor kunne dei ikkje la Varg bli igjen i nord. Familien reiste nordover og henta hunden, som storebror Marius har fått omsorga for.

Familien fann så mykje glede i hunden, at både mor og far har fått kvar sin hund av same sort.

TRØYST: Heile familien har funne god trøyst i hundane dei fekk etter at Une døydde. Her er Titti og Odin, Marius og Varg og Arne og Lupi. Odin og Varg er frå same oppdrettar. Foto: Privat

Foreldra til Une seier dei håper både styresmakter og friluftsorganisasjonar vil ta lærdom av ulukka til Une, og gjere tiltak for å hindre at slike ulukker skjer igjen.

Dei ber om at det blir sett opp eit skilt som opplyser om at ein beveger seg inn i eit farleg område, og slik kan bidra til at folk blir meir merksame.