Boligprisene sank i november

Boligprisene sank med 0,6 prosent i november. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

Boligprisene sank med 0,6 prosent i november, melder Eiendom Norge i en pressemelding fredag.

Det er vanlig at boligprisene faller litt utover høsten. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

Lavere vekst enn antatt

- Boligprisene i Norge sank i november, og med fallende priser gjennom andre halvår 2021 følger boligprisutviklingen nå normalt konjunkturforløp, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 6,6 prosent høyere enn for ett år siden.

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge orienterer om boligprisutvilklingen Foto: Truls Aagedal / TV 2

- 12 måneders veksten fortsetter også å synke og er ved utgangen av november på 6,6 prosent. Med et normalt fall i boligprisene i desember betyr dette at boligprisutviklingen gjennom året vil ende noe lavere enn Eiendom Norges prognose for 2021 om en oppgang på 7,5 prosent, sier han.

sterkest vekst i Bodø

Sterkest vekst i løpet av året har Bodø med en oppgang på 13,2 prosent etterfulgt av Tønsberg med en oppgang på 11,1 prosent.

Lavest er Ålesund med 3,5 prosent etterfulgt av Oslo med en vekst på 4,1 prosent de siste 12 månedene.

Tror prisene vil flate ut neste år

Aldri før har det vært omsatt flere brukte boliger i november, viser statistikken.

– Vi vil nesten helt sikkert passere 100 000 solgte bruktboliger i Norge i 2021 for første gang, sier Lauridsen.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, tror prisene vil flate ut i året som kommer.

– Senhøsten i boligmarkedet er preget av høyere omsetning, samtidig er pristrenden svak. Dette indikerer at boligprisene vil flate ut i året som kommer, sier han i en kommentar.

Kort salgstid

Spesielt høy har omsetningen vært i Rogaland, som har hatt et tregt boligmarked i mange år.

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i november 2021, noe som to dager mer enn i oktober. Kortest salgstid hadde Oslo og Drammen med 21 dager og lengst salgstid hadde Kristiansand med 51 dager.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.240.144 kr i november 2021, melder Eiendom Norge.