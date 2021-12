Pepperkaker med hvit glasur

Klassiske pepperkaker med glasur - husk at deigen må stå 8-10 timer i kjøleskap før du baker.

Nederst i artikkelen får du en egen oppskriften på pepperkaker uten gluten, hvetestivelse, egg, melk og soya.

Dette trenger du:

200 g/2 dl flytende Melange, eventuelt uten melk*

1 ½ dl lys sirup, mørk sirup gir en kraftigere smak på pepperkakene

3 dl sukker

1 ½ dl matfløte

1 ss kanel

2 ts malt tørket ingefær

1 ½ ts malt nellik

½ ts malt pepper

2 ½ ts natron

Ca. 8 dl hvetemel

Slik gjør du:

Ha flytende Melange, sirup og sukker i en kasserolle. Varm opp under omrøring til sukkeret er smeltet, skal ikke koke. Hell over en arbeidsbolle (stor nok til å lage deigen i). Avkjøl til romtemperatur, tilsett fløte og krydder og rør sammen. Tilsett natron blandet med litt av hvetemelet og rør sammen før resten av melet tilsettes til en passe smidig, passe fast deig. Pakk i plast og legg i kjøleskapet 8-10 timer.

Kna den kalde deigen på et lett melet bakebord (så lite mel som mulig). Kjevle ut 2-3 mm og stikk ut stjerner og figurer av forskjellige former og størrelse. Legg på bakepapirkledd stekebrett. Stek i varm stekeovn ved 180 grader på midterste rille 10-12 minutter, steketid avhengig av tykkelse. Avkjøl litt på stekebrettet før de legges over på rist til avkjøling.

Eggehviteglasur:

1 eggehvite

125 g melis

½-1 ts sitronsaft

Visp eggehviter til de begynner å skumme . Visp inn melis og sitron til en tykk og blank glasur.

Pepperkaker uten gluten, hvetestivelse, egg, melk og soya:

Oppskrift: Sissel Brustad, Min Mat

Dette trenger du:

150 g margarin uten melk

1 dl mørk sirup mørk

150 g sukker

1 dl Gryr fløte uten melk

½ ts malt ingefær

½ ts malt nellik

¼ ts malt pepper

2 ts kanel

½ ts natron

500 g semper fin mix

Slik gjør du:

Smelt margarin, sirup og sukker over svak varme. Rør til sukkeret er smeltet. Trekk kasserollen til side og avkjøl litt (ca. 15 minutter). Rør inn risfløte og krydder. Tilsett ca. 450 gram mel. Spar resten av melet til utbakingen. Rør godt sammen. La deigen stå kjølig til neste dag.

Kna inn litt etter litt resten av melet til en smidig deig. Ønsker du myke karamelliserte pepperkaker, vær sparsommelig med resten av melet.

Kjevle deigen ut til en tynn leiv. Trykk ut figurer med pepperkakeformer. For ekstra sprø pepperkaker bruk potetmel når du kjevler ut. Stek kakene på midterste rille i varm stekeovn, 200 grader i 7-8 minutter. Avkjøl og dekorer med melisglasur.

Ønsker du å lage pepperkakehus eller store pepperkakefigurer, kjevle deigen ut på bakepapir. Stikk/skjær ut formene og trekk bakepapiret over på et stekebrett. Beregne litt lengre steketid.