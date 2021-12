Innfører innreisekarantene fra flere land

Helse- og omsorgsdepartementet innfører krav om innreisekarantene ved innreise fra Italia, San Marino, Vatikanstaten, Malta og regionen Östergötland i Sverige, skriver departementet i en pressemelding.

Karantenekravet gjelder for dem som kommer fra røde, mørkerøde og grå land (land og områder utenfor EØS/Schengen og Storbritannia) og som ikke har gyldig koronasertifikat. Barn og unge under 18 år er unntatt innreisekarantene uavhengig av hvor de kommer reisende fra. Karantenen kan i tillegg forkortes for reisende som viser negativ PCR-test som er tatt tidligst tre døgn etter ankomst til Norge.

Samtidig med endringene fjernes kravet om innreisekarantene fra regionen Länsi-Pohja SVD i Finland og regionene Norrbotten og Södermanland i Sverige.

Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 6. desember, skriver de i pressemeldingen.

Departementet opplyser at det sendes ut SMS-varsel til personer med norsk mobilabonnement som oppholder seg i de landene som får endrede innreiseregler ved ankomst til Norge.