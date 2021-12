Kan sende Brann ned: – Tror de pisser litt i buksen

Se FotballXtra på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play søndag fra klokken 16:30

Det har vært en av de mest turbulente årene i Branns historie, og søndag kan kan det hele ende i nedrykk til OBOS-ligaen.

– Jeg prøver ikke å fokusere så mye på konsekvensene av kampen. Man skal ikke spille anledningen, man må spille kampen, det er viktig, sier Sivert Heltne Nilsen til TV 2 før sesongens nest siste serierunde.

Med to kamper igjen av sesongen ligger Brann sist i Eliteserien, tre poeng opp til Stabæk på kvalikplassen. Det betyr at de med tap borte mot serieleder Bodø/Glimt søndag kveld vil rykke ned, dersom Stabæk tar poeng mot Rosenborg.

– Desperasjonen må frem og vi må virkelig gå litt ut av oss selv. Vi må finne frem litt galskap og vinnervilje, det skal vi klare, det føler jeg meg trygg på, sier Heltne Nilsen før skjebnekampen.

Kontrastenes aften

Fredag gjorde Brann unna sin siste treningsøkt i Bergen før avreise til Bodø. Der venter gulljagende nordlendinger, ledet av bergenseren Kjetil Knutsen.

– Jeg synes det er veldig trist om det ender med at Brann rykker ned, men når kampen starter klokken fem på søndag, så skal jeg være veldig ærlig på at jeg ikke kommer til å bruke noe energi på det, sier Knutsen.

De helgule leder serien med tre poeng på Molde med to serierunder igjen, og kan potensielt juble for seriegull samtidig som Brann rykker ned.

– Jeg tror jeg helt ærlig at Brann pisser litt i buksen med tanke på hvilke konsekvenser denne kampen kan gi dem, og det tror jeg mentalt er et stort overtak for oss, sier Knutsen.

Sist Glimt tapte på hjemmebane i serien var 24.juni, mens Brann ikke har vunnet en kamp på de siste åtte forsøkene.

– Nervene er under kontroll. Så vil de sikkert komme mer når det nærmer seg kampstart. Men det er jo et godt tegn at nervene er der, da er sansene påskrudd, og man får litt endorfiner som ofte spiller godt inn, sier Heltne Nilsen før kontrastenes aften i nord.

– Vi vet at vi må ta poeng i de to siste kampene, det er realiteten. Vi har spilt mange jevne kamper mot lagene i toppen, og vi har tro på at det er mulig å spille en jevn kamp igjen, også bikke det i vår favør, sier Bård Finne.

– Fotballmirakler har skjedd før

Sivert Heltne Nilsen, Bård Finne og Fredrik Pallesen Knudsen ble alle tre hentet tilbake til Brann og Bergen i sommer.

– Jeg skal være med å bidra med det jeg kan for at vi skal berge plassen i Eliteserien. Sammen skal vi klatre oppover på tabellen, uttalte Heltne Nilsen den gang.

SKJEBNEKAMP: Fredag hadde Brann sin siste trening i Bergen før avreise Bodø og kamp mot serielederne søndag. Foto: Frode Hoff / TV 2

Men nå skal det et lite under til om Brann skal unngå nedrykk til OBOS-ligaen.

– Fotballmirakler har skjedd før, sier Heltne Nilsen, som skrev en fireårskontrakt med klubben i sommer.

– Jeg er veldig glad for å spille i Brann, og er innstilt på å være med å bygge klubben. Det er derfor jeg kom, og det er ikke noe kortidsperspektiv på den kontrakten jeg skrev. Jeg ser positivt på fremtiden uansett, sier Heltne Nilsen.

Pallesen Knudsen kom fra Haugesund i august og har kontrakt ut neste år.

– Klubben var i den situasjonen når jeg ble hentet, og vi visste det ville bli vanskelig. Men det valget står jeg for, og jeg hadde gjort det igjen. Så har vi ikke rykket ned enda. Vi må fokusere på det vi kan gjøre noe med for øyeblikket, sier Pallesen Knudsen, som må stå over oppgjøret mot Bodø/Glimt på grunn av en skade.