Ralf Rangnick: – Haaland er en fantastisk spiller

Ralf Rangnick leder sin første kamp som midlertidig hovedtrener i Manchester United hjemme mot Crystal Palace søndag.

Torsdag fikk tyskeren omsider visumet som gjør at han kan jobbe i England, melder blant andre BBC og Daily Mail.

Rangnick ble mandag ansatt som midlertidig United-sjef, men han måtte vente noen dager på å få de nødvendige papirene i orden. Fire dager senere møtte den midlertidige manager pressen for første gang som Manchester United-sjef.

Den tyske avisen Bild hevdet at Rangnick ville få en bonus på 100 millioner kroner hvis Rangnick sikrer Manchester United underskriften til Erling Braut Haaland.

Disse påstandene beskrev tyskeren som «sludder».

– Vel. La meg se. Ti millioner for Erling Braut Haaland. Ti millioner euro for Kylian Mbappé. Robert Lewandowski. Ti millioner euro. Nei, det er sludder. Det er ikke en slik klausul i kontrakten. Som jeg sa, det gir ikke mening å snakke om det. Erling Braut Haaland er en fantastisk angriper, det vet jeg, for jeg var involvert med vennene mine i Salzburg, og vet hvilken spiller han er. Hele verden vet det nå, men for to år siden var det få som visste at han ville ha en slik utvikling. Men med de offensive spillerne som er i laget nå, så gir det ikke mening å snakke om andre spillere, sa tyskeren på TV 2s spørsmål.

Media har helt siden det ble kjent at Rangnick, mannen bak «gegenpress», spekulert i hvordan treneren vil få den offensive superstjernen Cristiano Ronaldo til å fungere i laget.

Rangnick svarte med å hylle portugiseren.

– Det er treneren som må tilpasse seg spillerne han har, ikke omvendt. Jeg har aldri sett en 36-åring i så god fysisk form som Cristiano, men det handler om hvordan vi kan utvikle hele laget, ikke bare Ronaldo. Alle spillerne må bidra. Ut i fra det jeg så i går er Cristiano mer enn villig til å gjøre det. Det samme gjelder de andre spillerne, slo han fast.

Den nye midlertidige sjefen bekreftet at han har hatt en samtale med tidligere manager Ole Gunnar Solskjær.

– Jeg hadde en lang telefonsamtale med eier Joel Glazer. Jeg snakket også med Ole Gunnar Solskjær, som ga meg mye informasjon fra innsiden i laget, røpet han.

– Jeg snakket med Ole i nesten to timer på telefonen foran Chelsea-kampen på søndag, og han var sjenerøs og ga meg sine tanker om laget, fortsatte han.

Han avslørte også at han ville ha med Michael Carrick videre i trenerteamet. Carrick ga seg i klubben etter 3-2-seieren mot Arsenal torsdag. I løpet av sine tre kamper som vikar-trener ledet Carrick klubben til to seire og én uavgjort.

– Jeg forsøkte å overbevise Carrick, men han trengte en pause. Det måtte jeg akseptere. Men jeg trenger det nåværende trenerteamets ekspertise, så kan det hende det kommer et par nye trenere inn i løpet av de neste ukene. Det er imidlertid ikke lett på grunn av Brexit, og mange av mine tidligere kollegaer jeg ville hatt med er under kontrakt med klubber med store navn. Så jeg kan ikke gi dere noen navn (på potensielle nye i trenerteamet), varslet Rangnick.

– Avstanden er for stor

Rangnick åpnet pressekonferansen med en beklagelse.

– Beklager dere måtte møte opp så tidlig. Jeg har aldri hatt en pressekonferanse klokken ni om morgenen, men vi har en kamp på søndag, og trening i ettermiddag, så da var det ikke noe annet alternativ, åpnet han med.

Tyskeren ble minnet om at han takket nei til en midlertidig stilling som manager i Chelsea for halvannet år siden.

PÅ PLASS: Ralf Rangnick var på tribunen mot Arsenal. Foto: OLI SCARFF

– På det tidspunktet Chelsea kontaktet meg i fjor, ville de ha meg som vikarmanager i fire måneder. Det var uten et perspektiv om å jobbe der langsiktig. Nå snakker vi seks og en halv måned, og en tredjedel av kampene er spilt. Så skal jeg være to år som rådgiver. Når en klubb som United kontakter deg for en slik rolle, så sier du ikke nei, sier han.

Planen for hvordan laget skal fremstå har han allerede lagt.

– Jeg vil hjelpe laget med å få mer balanse, og få kontroll på kampene. Kampen mot Arsenal torsdag var spennende for fansen, men slike kamper kan du ikke ha for ofte. I fotballen handler det for meg om å ha kontroll, sa han.

– Jeg er mer enn fornøyd med spillerne vi har her, og troppen er i hvert fall ikke for liten. Jeg vil forsøke å hjelpe disse enestående, talentfulle spillerne til å kontrollere kampene og holde ballen unna sitt eget mål, konkluderte trenerveteranen.

Tyskeren tror neppe Manchester United kan være i stand til å kjempe om Premier League-tittelen denne sesongen.

– Målet er alltid å vinne neste kamp. Jeg vil introdusere meg for spillerne i ettermiddag, men de som spilte i går vil ikke være på trening i dag. Det er ikke mye jeg kan gjøre på treningene allerede, men jeg vil gi beskjed om hvordan jeg vil spille. Jeg kan ikke endre mye på en til to dager, eller en til to uker. Jeg er ambisiøs som alle i klubben, og målet er å til slutt å gjøre sesongen så suksessfull som mulig, mente han, og slo fast:

– Avstanden opp til topp tre er for stor, vi må være realistiske. Det viktigste for meg nå er å hjelpe spillerne til å kontrollere kampene, mente han.

– De er kanskje verdens beste trenere

Rangnick hyllet den jobben Jürgen Klopp, Pep Guardiola og Thomas Tuchel har gjort med Liverpool, Manchester City og Chelsea.

FIKK SKRYT: Thomas Tuchel og Jürgen Klopp. Foto: Benoit Tessier

– De tre lagene har topp trenere, kanskje verdens beste. De vinner kamper med stil og kontrollerer kampene. Det er noe vi kan utvikle. Da Jürgen Klopp kom til Liverpool arvet han ikke et bedre lag enn det jeg arvet her i United. For å vinne må vi spille proaktivt, sammen som et lag og vise lagvilje, slo han fast.

Jürgen Klopp, Thomas Tuchel og Julian Nagelsmann er som kjent blant trenerne som har latt seg inspirere av Rangnick.

63-åringen sa at han så mange av Manchester Uniteds kamper, selv lenge før han visste at han kom til å bli manager for rødtrøyene.

– Jeg har sett de siste kampene mot Watford, Chelsea og Arsenal, og også mot Liverpool og City før jeg ble kontaktet. Så jeg er ganske godt kjent med det som skjer i klubben og i Premier League, røpet United-sjefen, som mener det er masse kvalitet i Manchester United-laget.

– Det er åpenbart at laget har mange talentfulle og rutinerte spillere. Det viktigste for meg de neste ukene er å skape balanse i laget og kontroll.

Åpnet for å fortsette som manager neste sesong

Noe av det første Rangnick kommer til å gjøre er å ta tak i den defensive strukturen.

– Vi slapp inn to mål mot Arsenal og måtte score tre mål for å vinne kampen. I gjennomsnitt slipper laget inn to mål i hver kamp, og det er for mye. slo han fast.

Allerede nå spekuleres det i hvem som kommer til å bli permanent manager på Old Trafford når Rangnicks periode som vikarmanager utløper sommeren 2020.

Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane, Erik ten Hag og Roberto Mancini nevnes på ryktebørsen som kandidatene til å bli permanent manager neste sesong.

Rangnick ville imidlertid ikke utelukke at han selv kommer til å fortsette som manager også etter at perioden som midlertidig sjef går ut.

– De jeg har snakket med har vært veldig klare på at vi snakker om en periode på seks og en halv måned som manager. Vi har ikke snakket om hva som skal skje etter det. Hvis de ønsker å snakke med meg om managerrollen, så får vi se. Dersom det går bra, gir jeg kanskje samme anbefaling som jeg gjorde to ganger i Leipzig. At det beste vil være å fortsette med meg som manager i ett år til, konstaterte han, men la likevel til:

– Men dette er hypotetisk. Nå handler det om å vinne de neste kampene. Det er fokuset.

Slik vil Rangnick spille

Ralf Rangnick forklarte på et trenerseminar tilbake i september prinsippene i sin spillestil, ifølge Sky Sports.

Han pekte der på fem avgjørende punkter:

– Vi har fem forskjellige situasjoner i fotballen som kan avgjøre kamper. Hva som skjer når laget ditt har ballen selv. Hvordan laget ditt spiller mot defensivt fokuserte lag, eller mot lag som angriper høyt, eller med høyt press, sa tyskeren ifølge Sky Sports.

– Nummer to er hva du gjør når motstanderlaget har ballen. Min idé er enkel, og veldig min trenervenn Jürgen Klopp. Min fotball er heavy metal, rock og roll, ikke sakte vals. Vi hater tversoverpasninger og støttepasninger, sa Rangnick videre.

– Så har vi det viktige aspektet om hva som skjer når laget mister ballen, og når laget vinner ballen igjen. I tillegg har vi dødballer, som for meg er noe av det aller viktigste. Alle topplagene i verden behersker disse fem punktene på fantastisk vis, mente mannen som skal lede Manchester United ut sesongen om prinsippene i sin spillestil.

Tidligere vikartrener Michael Carrick, som sluttet i klubben etter 3-2-seieren mot Arsenal torsdag, har uttalt at han føler seg sikker på at spillerne skal klare å håndtere omveltningene som vil komme når Rangnick overtar både på treningsfeltet og i kamp.

– Spillerne tilpasser seg, uansett hvilke stil og ferdigheter treneren har. Vi har spilt med ulike formasjoner og spillemåter mange ganger siden jeg kom hit. Ralf er en fantastisk pedagog og har hatt suksess med sin måte å spille på tidligere. Spillerne ser virkelig frem til det arbeidet som ligger foran dem under den nye treneren, forsikrer Carrick, ifølge ESPN.