Ytterligere 12 personer bekreftet smittet av omikron-varianten etter julebord i Oslo

Fredag 26. november arrangerte selskapet Scatec julefest med 120 deltagere på Louise Restaurant og Bar på Aker Brygge.

60 personer har fått påvist koronasmitte etter dette julebordet.

Torsdag ettermiddag bekreftet helseetaten i Oslo kommune at det var påvist omikronsmitte hos én person etter julebord-utbruddet.

Fredag ettermiddag opplyser Oslo kommune at ytterligere 12 personer er bekreftet smittet av omikron-varianten etter julebordet, som betyr at totaltallet foreløpig er 13.



Folkehelseinstituttet (FHI) har vært tydelige på at utbruddet i Oslo er stort, med deltakere fra flere andre kommuner, mange smittede og mange nærkontakter som følges opp.

Screeningen av koronatestene fra juleborddeltakerne har pågått for fullt de siste dagene. Kommunen forventer flere omikron-tilfeller.

– Når det er ett stort utbrudd, der én er bekreftet med omikron, er det rimelig å forvente at de resterende prøvene også er omikron, sa bydelsoverlege Tine Ravlo i Frogner bydel til TV 2 tidligere fredag.

Ingen alvorlig syke

Ravlo opplyser at ingen av de smittede i omikronutbruddet i Oslo så langt er blitt alvorlig syke.

– De vi har kartlagt som tilhører Oslo har symptomer i form av hodepine eller sår hals. Noen har hoste. Men de har det vi leger kaller milde symptomer, sier bydelsoverlegen.

Det betyr at de er hjemme, og at de ikke trenger innleggelse på sykehus.

Ravlo mener sykdomsbildet passer bra med det sørafrikanske leger har fortalt.

– De rapporterer om forkjølelsessymptomer og litt influensasymptomer. De har det greit, sier hun.

Stor global risiko

WHOs foreløpige vurdering er at omikron utgjør en «veldig høy» global risiko.

Ifølge WHO kan det ta flere uker å få avdekket hvor alvorlig sykdom omikronvarianten gir. Men foreløpig ser det ut til at varianten kan være både mer smittsom og mer motstandsdyktig mot vaksiner enn tidligere varianter.

Kriseleder Line Vold ved FHI sier at de samarbeider tett med Oslo kommune for å sammenstille og systematisere opplysninger om de som er smittet med omikron i Norge.

– Dette er høyt prioritert, sier Vold, som tror kunnskapen Norge nå får om den nye virusvarianten kan bli viktig også for andre land.

Omikron

Hvis du får en positiv koronatest, kan det være du er smittet med omikron dersom du:

Er reisende fra land eller områder som er forbundet med økt risiko og spesifiseres på regjeringens informasjonssider

Er nærkontakter til personer med bekreftet omikron

Har en annen variant enn deltavarianten ved PCR-screening, som krever utvidet laboratorieanalyse

– Laboratoriene screener alle prøver de får inn for den nye varianten av viruset. Ved mistanke blir de sendt videre til sekvensering av laboratoriet. Vi angir på rekvisisjonene om de har reist til utlandet, forteller smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo kommune.

Ved påvist omikronvariant er det pålagt syv dager isolasjonstid fra testdato bekreftet med PCR. Dette gjelder uansett vaksinasjonsstatus.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære skal være i karantene i ti dager. Det er krav om negativ PCR-test på dag syv før avslutning av karantene uansett vaksinasjonsstatus.

Oslo kommune oppfordrer til å holde deg hjemme om du er syk og ta en koronatest om du har symptomer.