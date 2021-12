NFL-stjernen utestengt uten lønn etter ha brukt falskt koronasertifikat

Antonio Brown er sammen med Mike Edwards og John Franklin III blitt suspendert i tre kamper uten lønn, etter at det ble oppdaget at spillerne hadde jukset med sine amerikanske koronasertifikat, skriver Sporten.dk.

Totalt vil Brown gå glipp av tre kamplønninger og bonuser på totalt 183.333 dollar, skriver Tampa Bay Times.

UTESTENGT: Tampa Bay Buccaneers Antonio Brown. Foto: Matt Rourke

Brown skal ha kjøpt det falske koronasertifikatet fra Franklin III, og brukt det for å få grønt lys til å spille kamper. Tampa Bay Buccaneers-profilen kunne dermed spille kamper på like vilkår som fullvaksinerte spillere, selv om han tilsynelatende ikke hadde fått koronavaksinen selv.

Spillere som ikke er vaksinert mot korona er underlagt svært strenge regler og krav NFL, og må også forholde seg til et enda strengere testregime enn de fullvaksinerte spillerne.

Brown risikerer i tillegg til utestengelsen også fengselsstraff. Det er ulovlig å forfalske vaksinebevis og koronasertifikat.

NFL-profilens advokat Sean Burstyn hevder imidlertid overfor Tampa Bay Times forsikret om at Brown faktisk har vaksinert seg.

Han sier i en uttalelse at Brown ble vaksinert på en drive in-vaksinestasjon i Los Angeles.

– Mr Brown er vaksinert og fortsetter med å støtte vaksinen for alle. NFL har gjort saken klar, men fremfor å trekke prosessen ut og anke avgjørelsen, har Brown sett seg ferdig med saken og vil fortsette å behandle sin ankelskade, sier advokaten Sean Burstyn, ifølge Tampa Bay Times.

NFL fant ut at koronasertifikatet Brown bukte, kom fra Citrus County – en småby i Florida, som ligger over 80 mil nord for Tampa. Tampa Bay Buccaneers har bekreftet at klubben har lagt alt til rette for at spillerne sine skal få sine vaksinedoser gjennom dem på treningsfeltet, i tråd med kravene fra NFL-ledelsen.