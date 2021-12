Har aldri solgt flere biler i Norge – her kan det bli ny opptur

Lexus er i ferd med å legge bak seg sitt beste salgsår i Norge noensinne. 1.354 biler er fasiten så langt, det skyldes i hovedsak godt salg av elektriske UX 300e.

Dette er kanskje ikke bilen som utmerker seg aller mest blant konkurrentene. Men med startpris på 339.000 kroner, gir den en dose premiumfølelse til det vi må kunne kalle folkelig pris.

Nå er det ikke veldig lenge til det er klart for elbil nummer to fra Lexus. Den ble presentert på et større arrangement for pressen i Belgia i forrige uke, der vi i Broom også var med. Og nå kan vi vente oss en bil som virkelig kan sette fart på Lexus-salget i Norge.

Mye til felles med Toyota

RZ heter bilen som skal lanseres i 2022, det er ventet at utleveringen av biler til kundene vil starte i 2023.

I Brüssel viste Lexus flere skissebilder av bilen som de skal ha kommet langt i utviklingen av.

RZ blir en SUV i familiebilstørrelse. Under skallet vil den ha mye til felles med kommende Toyota bZ4X. Denne hadde Europa-premiere på det samme arrangementet i Belgia og er ventet til Norge sommeren neste år. Bilen er utviklet sammen med Subaru, deres utgave heter Solterra. Og med Lexus RZ i tillegg, blir det altså tre modeller med samme utgangspunkt her.

Her viser Lexus teaserbildet av RZ på scenen i Brüssel.

Minst 450 kilometer rekkevidde

bZ4X er 4,60 meter langt og har bagasjerom på 452 liter. Batteripakken er på 71,4 kWt. Den offisielle rekkevidden er ikke bekreftet, men Toyota opererer med «minst 450 kilometer». Etter mange års erfaring med hybridsystemer og batterier, lover Toyota en drivlinje som skal utnytte strømmen svært effektivt.

Toyotaen kommer med forhjulsdrift og 4x4. Det er grunn til å vente det samme i Lexus RZ. Lexus lover kjøreegenskaper som skal være blant de beste i klassen, dessuten lavt støynivå.

Sporty linjer preger også hekken, en lysstripe binder baklyktene sammen.

Luksus-faktor

Designmessig blir det naturligvis viktig å skille de to fra hverandre. Ut fra skissebildene ser vi at RZ er smekrere i linjene, og mer sporty enn sin Toyota-halvbror.

Lexus har dratt på ganske kraftig designmessig de siste årene. Også på RZ er det mange kurver og vinkler, samtidig som C-stolpen og det bakre sidevinduet minner ganske mye SUV-toppmodellen RX.

Bilen skal naturligvis ha mye teknologi innabords. Dessuten vil Lexus garantert tilføre den en god dose luksusfaktor, for å skille den tilstrekkelig fra Toyota bZ4X.

Video: Her er litt mer av Lexus RZ