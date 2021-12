I USA er det pickup som gjelder, for svært mange. Ford alene selger rundt én million eksemplarer av sin F-150 til amerikanske kunder. Årlig.

Her snakker vi altså et voldsomt volum – og nå er elektrifiseringen i ferd med å gjøre sitt inntog. Og da begynner disse bilene plutselig å blir interessante for norske kjøpere, også ...

En av de som har lyst å kjempe om kundene, er den nye amerikanske elbilprodusenten: Rivian. De kommer i første omgang med to modeller: Pickupen R1T og SUVen R1S.

De to vil dele plattform og drivlinjer. Pickupen er først ut, og har en oppgitt rekkevidde på opptil 640 kilometer, målt etter den strenge, amerikanske testsyklusen EPA. Toppmodellen har fire motorer som gir over 800 hestekrefter, 0-100 km/t på tre sekunder og hengerkapasitet på opptil 5 tonn (i USA)!

Rivian sin pickup har et digert lasteplan – og leveres med fem seter. Det er en skikkelig drømmebil for mange.

Norske kunder krysser fingrene

Rundt 60.000 ordre er kommet inn – og nå skal altså produksjonen pumpes i gang. Planen er at de første bildene skal kunne leveres i mars. Det er en solid forsinkelse, i forhold til de opprinnelige planene, som var august/september i år.

I Norge sitter en god bunke potensielle kunder og krysser fingrene så det gjør vondt – i håp om at den skal komme hit, også.

Her hjemme finnes det en egen Facebook-gruppe for Rivian-entusiaster. Den teller nå over 5.300 medlemmer – og engasjementet er stort.

Blitt stille

Vi i Broom har tidligere omtalt de ganske konkrete planene som har vært rundt etablering i Norge. Vi har tidligere fått bekreftet fra produsenten selv, at de skal hit.

Men det siste halvåret har det vært stille. Om det betyr at det bare skjer ting i kulissene, eller om det faktisk er en endring i planene, vites ikke.

Mange smarte og praktiske løsninger gjør Rivian sin pickup R1T attraktiv for mange som kanskje ikke har vurdert denne biltypen tidligere.

Leveringstid

Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, var nylig på biltustillingen i Los Angeles, der han håpet å få et gjensyn med Rivian – som han første gang så på bilutstilling i 2019.

– Dessverre var ikke Rivian representert på utstillingen. Det nærmeste jeg kom var to kompiser som gikk rundt i Rivian T-skjorter. De jobbet ikke hos Rivian, men hadde bestilt bilen.

– Hva tror du om veien videre, med tanke på etablering i Norge?

– Vanskelig å si. Det har som sagt vært stille en stund. Men sist jeg hørte noe, var det ganske tydelige tilbakemeldinger på at det skulle skje. Nå får vi rett og slett bare smøre oss med tålmodighet, og se hva som skjer framover.

Gode offroad-egenskaper

Blant journalistene som har fått teste R1T i USA, virker det som om mange er imponert over hva bilen har å by på.

– Jeg følger litt med på ulike forum og nettsteder i USA – der det deles bilder og videoer. Noe av det som trekkes fram er offroad-egenskapene og ytelsene. R1T har kort overheng både foran og bak, som gir god framkommelighet. Bakkeklaringen er opptil nesten 38 centimeter og den kan vade i nesten en meter dypt vann.

– Amerikanere er kravstore når det kommer til pickup – så hvis de gir tommel opp, er det et godt tegn.

