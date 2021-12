Smitten øker flere steder – dette sier kommuner om hjemreise til jul

Regjeringen innførte torsdag denne uken flere nasjonale og regionale tiltak. De strengeste tiltakene innføres i Oslo og omegn, med munnbindpåbud der det ikke kan holdes avstand og påbud om delvis hjemmekontor.

Fredag ettermiddag ble det kjent at regjeringen innfører nye smitteverntiltak i 13 kommuner i Vestland. Samtidig innfører kommuner på Haugalandet munnbindpåbud.

TV 2 har spurt flere kommuner om hvordan de vurderer smittesituasjonen med omikronvarianten inn mot juleferien og hjemreiser.

Ber folk ta ansvar

– Jo, folk bør tenke seg om før de reiser hjem til jul. Har de husket presang til alle? Stoler man på den som skal passe katten hjemme, og har man de rette klærne med seg i bagasjen?, sier Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Stavanger, før hun blir mer alvorlig:

– Folk bør passe på at de er friske og ha lav terskel for å teste seg. Ellers, bør man vis godt smittevernhensyn.

SLÅR IKKE ALARM: Kari Nessa Nordtun mener det er for tidlig å slå alarm rundt omikronvarianten og hjemreiser til jul. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Torsdag ble det registrert 105 nye koronasmittede i kommunen. Stavanger og andre kommuner på Nord-Jæren har innført munnbindpåbud i kollektivtransporten, taxier, butikker og kjøpesentre fram til 7. januar. Nordtun ser likevel ikke behovet for mer inngripende tiltak enda.

– Jeg stoler på nasjonale myndigheter. Tiltakene er basert på helsefaglige råd og er tydelige. Jeg savner ingenting, og er trygg på at regjeringen følger situasjonen time for time.

– Tall vi kan leve med

Heller ikke i Tromsø slår man alarm om at omikronsmitte kan gjøre storinnrykk i kommunen i juleferien. I fjor vinter sa ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) at det kunne bli aktuelt med «søringkarantene» etter det første utbruddet av mutert virus i Nordre Follo.

– Vi må se an utviklingen av omikronvarianten på smittetallene og innleggelser, før vi retter en pekefinger til folk angående hjemreiser til jul, sier Wilhelmsen til TV 2. Det er fortsatt usikkert hvordan den nye mutasjonen virker inn på vaksineeffekten.

FØLGER RÅD: – Folk i Norge tar ansvar. I Tromsø har folk vært gode på dette og det så vi forrige jul, sier Wilhelmsen, som ikke mener det er behov for for å stramme inn på reiser inn mot jula. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

Det siste døgnet fredag var det registrert 52 nye tilfeller i Tromsø. 13 personer var da innlagt på UNN.

– Det er tall vi kan leve med. Så langt ser det ikke ut som om omikron fører til at man blir så syk. Høyt smittetrykk uten mange innleggelser og alvorlig sykdom er bra, fordi det skaper immunitet, fortsetter ordføreren.

Wilhelmsen mener den beste tiltaket nå er å holde avstand og følge anbefalinger og påbud om munnbind. En hurtig utrulling av tredje dose er også svært viktig, påpeker han.

– Akkurat nå er det helt rett med nasjonale anbefalinger, men påbud der smittetrykket er høyt og helsetjenesten er under press.

Heller ikke i Kristiansand eller Trondheim kommune ser de behovet for stengte kommunegrenser før det finnes mer informasjon om omikronvarianten, og om den svekker vaksineeffekten.

– Frykten er der

Ordfører Ida Maria Pinnerød (Ap) i Bodø mener regjeringen tiltakspakke mot smitteøkningen og omikronvarianten er god og konkret.

– Vi mener at folk som vil det skal reise hjem til jul, og ønsker alle som skal hit til Bodø hjertelig velkommen hjem. Så skal vi ha et godt system for testing og oppfølging for de som har behov for det.

– Legges det nå opp til at folk selv må bestemme om det er utrygt eller ufornuftig å reise hjem til jul?

– Vi har gjennom hele pandemien vært avhengige av at den enkelte tar ansvar, også nå. Jeg mener at det er en styrke for landet vårt at tillit trumfer maktmidler, og at vi kan ha forventninger til hverandre men også stille opp for hverandre.

Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) i Ålesund tenker de nåværende tiltakene er et greit resultat ut fra den vanskelige balansen med alle forhold som må tas hensyn til.

– Hva tenker du om hjemreise til jula? Frykter dere at mange drar med seg omikronsmitte?

– Frykten er der - men balansert opp mot ulemper med for eksempel reiseforbud, så vil det per i dag ikke være forholdsmessig, sier Aurdal, som er klar på at gode anbefalinger om å teste seg i forkant må kommuniseres.