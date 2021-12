Det har blitt stadig vanskeligere å stjele nyere biler de siste årene. Startsperre og annen teknologi har sørget for det.

Men i stedet har mange spesialisert seg på å stjele deler fra biler. I mange tilfeller handler det om kostbare komponenter som enkelt lar seg omsette. I andre om deler som inneholder verdifulle metaller, som kan tas ut og selges videre.

I høst har eiere av eldre Toyota Prius vært spesielt utsatt for det siste. Denne hybridbilen er absolutt ikke den som gjør mest utav seg. Men den er utstyrt med en avansert katalysator som inneholder kostbart materiale.

Ubudne gjester

Inne i rensesystemet er det blant annet platina, palladium og rhodium. Det siste et svært verdifullt materiale som er verdt mer enn ni ganger så mye som gull.

En eller flere bander har herjet på Østlandet i høst, Denne uken slo de til igjen.

Lokalavisen Romerikes Blad forteller at en Toyota-eier i Hakadal kom ut til bilen sin på morgenen – og oppdaget at ubudne gjester hadde vært på ferde.

Tyvenes siste favorittobjekt er katalysatorer fra biler. Foto: Erik Monrad Hansen.

Opp mot 25.000 kroner

– Det er fælt at man ikke en gang kan sette fra seg bilen uten at man skal bli utsatt for tyveri. De må ta vare på bilene sine, står de ute i gata er det lett for tyvene å stjele katalysatorene, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt, til Romerikes Blad.

For bileierne er dette naturligvis svært kjedelig. Bilen må på verksted umiddelbart og ny katalysator koster opp mot 25.000 kroner.

I beste fall betyr det at man må punge ut med en egenandel. I og med at bilene begynner å bli ganske gamle, har en del eiere kanskje heller ikke kasko. Da må man betale dette selv.

Parkere i garasje

Bandene som står bak tyverier som dette er ofte mobile og de slår gjerne til midt på natten. For bileiere er det gjerne bare én ting som gjelder for å unngå dette: Nemlig å parkere bilen i en låst garasje.

Har man ikke mulighet til det, anbefaler politiet at man parkerer på et opplyst sted, gjerne der bilen kan sees fra ett eller flere vinduer. Det er ikke noen garanti for å unngå tyveri, men det kan i det minste gjøre at bandene tenker seg om en ekstra gang før de slår til.

