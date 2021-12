«Maria» ble nektet fri rettshjelp: – Jeg måtte gi avkall på datteren min

For å få fri rettshjelp må du i dag ha en årslønn på mindre enn 246.000 kroner. Nå lover SV at inntektstaket løftes, slik flere nordmenn får fri rettshjelp.

Maria har knapt sett datteren på snart fem år. Etter en vinterferie med barnefaren, returnerte hun aldri til barnemor.

Mor, som hadde foreldreansvaret alene for datter som den gang var åtte år, opplevde samværssabotasje.

Maria tok opp privatlån for å finansiere kostnadene til advokat, men måtte etter en tid si opp avtalen fordi det ble for dyrt.

– Jeg følte at jeg måtte gi avkall på min datter, noe som oppleves veldig urettferdig, sier «Maria», som ikke er hennes virkelige navn.

FULGT SAKEN: TV 2 har fulgt Maria i over to år. Foto: Pål Schaathun

– Skal ikke være slik!

– Det skal ikke være sånn at folk må ta opp forbrukslån for å kunne få hjelp i rettssystemet, sier Andreas Sjalg Unneland, stortingsrepresentant for SV.

Det koster å bruke advokat, og ofte er dette en betingelse for at rettssikkerheten til partene i en konflikt skal bli ivaretatt på en god måte.

Men mange har ikke råd til advokat, og er heller ikke kvalifisert til såkalt fri rettshjelp.

Som enslig må man i dag i prinsippet ha en inntekt på under 246.000 kroner for enslige og 369.000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er 100.000 kroner.

Maria tjente noe mer enn inntektskravet på 246.000 kroner, men etter at kostnadene til bolig, mat og livsopphold var dekket, satt hun ikke igjen med nok penger til å betale for advokat.

Maria og flere med henne tvinges derfor til å oppta kostbare lån for å få advokatbistand eller føre sin egen sak uten juridisk bistand. For noen blir konsekvensen at de ikke kan få saken inn for domstolen.

– Nå har SV fått gjennomslag for et historisk løft som skal sikre at flere er kvalifisert for fri rettshjelp, sier Unneland.

Øker grensen

Foreløpige beregninger viser at inntektsgrensen vil økes med om lag 30 prosent, ifølge SV. Det betyr at dagens grense for enslige økes fra 246.000 kroner 319.000 kroner.

– Vi gikk inn i forhandlingene med regjeringen med et mål om å styrke rettssikkerheten for de som trenger det mest. Med 100 millioner ekstra til fri rettshjelpsordningen, tetter vi hele etterslepet etter sist justering av inntektsgrensen i 2009. Dette er det kraftigste løftet av ordningen på lang tid, sier Unneland.

LØFT: SV har fått gjennomslag for et historisk løft som skal sikre fri rettshjelp til langt flere enn i dag, sier justispolitisk talsperson i SV, Andreas Sjalg Unneland. Foto: Javad M. Parsa / NTB

Foruten å øke inntektsgrensen er lovarbeidet med en ny rettshjelpslov i full gang.

– Den kommer til Stortinget innen våren 2023, og da får vi virkelig gjennomgått hvordan vi skal oppdatere og styrke ordningen.

– Verste du kan oppleve som mor

– Jeg er veldig glad for at de endelig har tatt tak i dette. Det vil løfte både motivasjonen og muligheten for foreldre som kjemper for samvær med egne barn, sier Maria til TV 2.

Hadde hun hatt ressursene, ville hun brukt advokat til å løse konflikten med barnefar og eventuelt tatt saken inn for domstolen for å få en løsning tidligere.

– Det å måtte gi opp kampen om å få se og være sammen med barnet ditt, er det verste man kan oppleve som mor, sier Maria.

Maria har verken psykiatri- eller rushistorikk, er ikke straffet, har aldri vært i konflikt med barnevernet eller annet som tilsier at barnet ikke skal være hos henne.

SAVNER DATTEREN: Maria mener økonomi spiller en viktig rolle når en skal kjempe for sine rettigheter. Hun er glad inntektsgrensen settes høyere. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Stått stille siden 2009

I 2017 var det bare ni prosent av den voksne befolkningen som oppfylte de økonomiske vilkårene for rettshjelp. Det er grunn til å tro at andelen er enda lavere i dag.

– SV øker inntektsgrensen til fri rettshjelp med 100 millioner, en økning på over 15 prosent, opplyser Unneland til TV 2.

Inntektsgrensen på 246.000 kroner for enslige har stått stille siden 2009. Siden da har økte lønninger og trygd for noen, ført til at stadig flere har lagt over «maksgrensen».

Konsekvensen har vært at selv trygdemottakere får avslag når de søker fri rettshjelp.

SV er opptatt av at ordningen skal utvides til flere områder, og man skal nå starte med å innføre gratis rettshjelp til barn som berøres i utvisningssaker.



På høy tid

– Dette er viktig for rettssikkerheten og på høy tid, sier advokat Signe Blekastad til TV 2.

Hun erfarer at inntektsgrensen i dag er et rettssikkerhetsmessig problem fordi noen personer enten må føre saker for retten uten advokatbistand eller dropper hele rettssaken fordi de ikke har råd til å betale for advokatutgiftene.

ØKT RETTSSIKKERHET: Advokat Signe Blekastad mener endringen var på høy tid. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Blekastad har jobbet gratis for Maria.

– Det er en utrolig trist sak, som Maria vanskelig kan håndtere økonomisk uten tilgang til fri rettshjelp. Derfor har jeg jobbet gratis for å forsøke å hjelpe henne, sier Blekastad til TV 2.

Jusprofessor Magne Strandberg ved Universitetet i Bergen (UiB) har også pekt på at rettssikkerheten kan svekkes ved dagens praksis.

– Det er selvsagt ikke bra at rettssikkerheten i praksis avhenger av personlige økonomiske forhold, sa Strandberg til TV 2 i fjor.