– Det er veldig usannsynlig at jeg blir siktet

For første gang forteller Alec Baldwin om dødsulykken på sett. Selv mener han at han er uskyldig.

Saken oppdateres

I et eksklusivt intervju med George Stephanopoulos på ABC natt til fredag norsk tid, delte Baldwin i detalj hva som skjedde på sett 21. oktober i år.

Under kostymeprøving på westernfilmen Rust i New Mexico i USA holdt regissør og skuespiller Baldwin en rekvisittrevolver som ble avfyrt. Dette tok livet av fotograf Halyna Hutchins og skadet regissør Joel Souza.

Selv mener han at han ikke kommer til å bli tiltalt.

– Jeg ville gjort hva som helst for å ta tilbake det som skjedde, sa Baldwin.

Grunnen til at Baldwin møtte opp til intervjuet med ABC, var ifølge ham selv en rekke misforståelser som han ønsket å adressere mens etterforskningen fremdeles pågår, dette skriver CNN.

– Jeg føler virkelig at jeg ikke kan vente på at denne prosessen er over i februar eller mars, sa han.

Møtte familien til Hutchins

– Hun var fantastisk, sa Baldwin under intervjuet som ble sendt natt til fredag norsk tid.

DREPT: Halyna Hutchins ble drept på sett da en rekvisittrevolver ble avfyrt Foto: Adam Egypt Mortimer / AP

– Arbeidet hennes var vakkert. Hun var en som ble elsket, likt og sett opp til av alle som jobbet med henne, sa han før han brøt sammen i gråt.

Han fortalte om et møte med Halayna Hutchins ektemann Matthew Hutchins etter skyteepisoden, hvor han hadde fortalt at han skulle gjøre alt han kunne for å samarbeide under etterforskningen.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle si, sa Baldwin, og la til svaret fra Matthew Hutchins, som klemte ham:

– Vi kommer visst til å gå gjennom dette sammen.

– Jeg trakk aldri av

Like før den fatale skytingen, husker skuespilleren å ha blitt fortalt at «våpenet er tomt», dette fortalte han under intervjuet natt til fredag norsk tid.

SETT: Under innspillingen av westernfilmen Rust skjedde en fatal skyteulykke. Foto: Jae C. Hong / AP

Baldwin husker at Hutchins ba ham om å holde våpenet i hennes retning, like under armhulen hennes.

– Jeg slapp hanen, og våpenet gikk av. Jeg trakk aldri av, sa han til Stephanopoulos.

Ifølge skuespilleren har noen puttet en kule i våpenet han holdt.

– En skarp kule har ikke noe å gjøre på sett. Jeg har ingenting å skjule, sa Baldwin.

Selv tror han ikke at han vil bli straffeforfulgt for det som skjedde på sett 21. oktober i år.

– Det er veldig usannsynlig at jeg blir siktet for noe kriminelt, sa han.

Intenst intervju

Stephanopoulos beskrev intervjuet med Baldwin som rått, og sa at skuespilleren og regissøren svarte på alle spørsmålene på en fattet måte selv om har var knust.

– Jeg har gjort tusener av intervjuer de siste 20 årene i ABC, men dette var det mest intense, sa Stephanopoulos i et intervju med Good Morning America.

Intervjuet med Baldwin varte i til sammen én time og 20 minutter.

– Jeg ble mange ganger overrasket i løpet av tiden vi satt der, sa Stephanopoulos.

Under etterforskning

Etterforskere har uttalt at det er en viss forståelse for hva som skjedde da våpenet ble avfyrt på sett, men at det ennå er for tidlig å si om det blir noen siktelser i saken.

– Jeg har blitt beordret at politiavdelingen i Santa Fe, jeg kan ikke svare på noen spørsmål om etterforskningen, jeg kan ikke. Det er er en pågående etterforskning og en kvinne døde. Hun var min venn, sa Baldwin i et intervju med CNN torsdag.