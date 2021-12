Dette er håndballjentenes største rivaler til VM-gullet

– Det er ingen tvil om at det er en gjeng som skal på medaljetokt, og da prøver vi å få den aller gjeveste, sier Nora Mørk til TV 2.

Fredag kveld starter håndball-VM for de norske håndballjentene når det forventes storseier mot Kasakhstan. Deretter venter Iran og Romania.

TV 2s håndballekspert Bent Svele trekker frem Norge som den største favoritten til å ta gull i VM-tipset i TV 2-podkasten «Kommentatorbua».

– Norge er den klart største favoritten, mener Svele.

I VM-tipset spår han at Norge slår ut Russland i kvartfinalen, før Tyskland passeres i semifinalen. I finalen tror Svele at Frankrike dukker opp og slås.

– Umulig å komme utenom

Da TV 2 ba de norske håndballjentene plukke ut de tre største favorittene til å vinne VM-gull søndag 19. desember, ble OL-vinnerne til Frankrike nevnt først.

– Jeg synes vi skal være der. Så har du Frankrike, Russland og Danmark, sier Katrine Lunde.

– Frankrike og oss. Jeg synes Sverige, Danmark og Russland også har muligheter, sier Nora Mørk.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det er umulig å komme utenom Frankrike. Vi er også topp tre. Jeg er usikker på den siste. Russland har et ungt, nytt lag. Nederland vant jo sist, mens Spania spiller på hjemmebane. Så er det vanskelig å si hvor for eksempel Brasil er, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal.

– Utenom oss er det Danmark og Frankrike. Jeg synes også Russland har fått et fint lag, sier Henny Ella Reistad.

Thorirs trapp

I kjent Thorir-stil snakket landslagssjef Hergeirsson om alle trappetrinnene som må bestiges for å kunne komme helt øverst og stå igjen med VM-gull.

– Vi tenker i samme baner som tidligere. Vi har diskutert målsetting og konsekvenser, og som alltid er det lettere å si hva man ønsker å oppnå, men det er en større utfordring å gjøre det som kreves, innleder Hergeirsson torsdagens pressetreff i Castelló.

Under genseren hadde han en trøye med bilde av en trapp.

– Det handler om å ta et lite steg hver gang. Én kamp av gangen og ett trinn av gangen, sa Hergeirsson.

Nora Mørk gleder seg til å gyve løs på de første trappetrinnene.

– Jeg tror det er godt for alle å komme i gang igjen og vise at vi mener alvor. Vi tar ingenting for gitt. Vi skal ha på arbeidshanskene i hele desember, sier hun.