Beskjeden til Rangnick: – Dette blir din første jobb

Da Manchester United slo Arsenal torsdag kveld, scoret Bruno Ferdandes og Cristiano lagets mål. TV 2s fotballeksperter har en melding til Uniteds nye manager, Ralf Rangnick, om de to portugiserne.

– Det er litt av nøkkelen hvis du tenker på det Manchester United-laget her. De har verdens beste målscorer, også har de en av de beste playmakerne i Bruno Fernandes, påpekte Morten Langli.

– Det er kanskje den første jobben til treneren å få laget et lag som får de to til å fungere sammen, eller at de to kan spille. Det er ikke så lett å få de ferdighetene og det de har å by på av noen andre spillere, mener han.

TV 2s ekspert mener at superstjernen må brukes med omhu.

– Jeg tror det er en nøkkel der med Cristiano Ronaldo. Blir den matchingen at han ikke spiller hver eneste kamp når det er tre kamper i uken? Juventus drev jo med det, sa Langli.

– Zidane var den første som turte å sette ham på benken, skøt Simen Stamsø-Møller inn.

– De holdt ham da unna noen mindre viktige kamper, og hadde ham fresh. I dag leverte han den lengste og kanskje raskeste spurten han har hatt i del to av Manchester United-karrieren, like før han ble byttet ut. Han har det i seg, men kanskje ikke når han spiller tre ganger i uken, sa Langli.

De to målene Ronaldo scoret torsdag kveld var hans 800. og 801. i karrieren.

Se målene øverst!

– Det er utrolig! Han beviser hver kamp og år etter år at han forstatt vil være den beste. Det er det han gjør, sa Bruno Fernandes om landsmannen etter kampen.

I den var Cristiano Ronaldo tilbake i vikartrener Michael Carricks startellever, etter å ha blitt satt ut av laget mot Chelsea i den foregående runden.

På spørsmål om han tror det motiverte Ronaldo, svarte Fernandes slik:

– Nei. Han trenger ingen andre for å motivasjon, sa Fernandes.